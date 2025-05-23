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藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．X碰到了Y】寡居 有伴沒伴都好辦

2025/05/23 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／吳娟瑜

寡居10年的妍麗，把日子安排得極為豐富，瑜伽、英文、烹飪，不論線上或實體課程，她總是讓日子充實有趣。

有一天，感情極好的女兒和媽媽說她要結婚了，會很忙，建議媽媽需要一個男人的陪伴。聽到「男人」這兩個字，妍麗心頭震了一下，她不是沒想過，但是若要重新過兩人生活，會不會被打擾？會不會自找麻煩？

基本上寡居型態有三：

第一類型：到此為止型。潔欣年約48歲，老公離世前，曾經癌症治療近5年，潔欣陪伴時是盡心盡力地照顧，老公走了之後，她比較沒有遺憾，卻也領悟──人生就只有這一回，接下來好好為自己而活，所以沒有再找個伴的念頭。

第二類型：一試再試型。縈縈的老公是車禍驟然過世，當時他們每天爭吵，包括出事的那天早上，為了公司一筆不清不楚的帳，兩人吵得極兇。老公怒氣沖沖開車往公司衝，不到1小時，縈縈接到警方電話了。這個不堪的往事已經過了8年多，孩子也都長大成人，縈縈決定再為自己點燃第二個幸福的火把，也在閨密群組勇敢講出自己的需求。

第三類型：戒慎恐懼型。玉琪寡居十多年，合唱團裡有位綽號歐爸的男士一直欣賞她，當他來靠近時，玉琪沒有想很多，就是社團朋友。但當兩人愈走愈近時，玉琪跟自己說：「就是這個男人了！」

不料，有一天歐爸在看完電影，送玉琪回家的路上，他支支吾吾地說：「對不起！我的兒子、女兒反對我們在一起，我不知道……」玉琪最終弄懂，原來歐爸的兒女擔心她搶奪家產，心灰意冷之後，玉琪連合唱團也不去了。

〈專家提點〉遠離寡居效應 好好過日子

曾經有研究指出，寡居和死亡存在因果關係，40%寡居女性和26%寡居男性，在伴侶過世後，通常在3年內死亡。這個數字顯示「寡居效應」（The Widowhood Effect）的存在，尤其夫妻關係至為親密，當一方過世使得另一方增加提早過世的機率，原因不外乎：過度思念、失去依靠、徬徨無助、內疚自責、被社交生活遺漏等。

除非寡居者一向習慣獨立生活，多方趣味學習，還懂得逍遙自在，當然就不會受到「寡居效應」的影響。

以台灣（2023年）女性餘命平均83.74歲，比起男性的餘命76.94歲，多了6.8歲，確實提醒女性寡居的可能性增高。

如何讓寡居生活遠離病痛風險、財務風險、子女不孝風險，比起「寂寞風險」更是迫在眉睫；所以，寡居女性只要一切安排穩當，那麼找個處得來的伴，大家都是祝福再三。

萬一條件尚未齊全，卻懂得好好照顧自己，每天自立自強、自得其樂，那就不怕「寡居效應──只能多活3年」的統計數字了。

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