【家庭plus．微幸福案內】巡禮變樣 毫不異樣

妖怪巡禮時，在東京調布就找到水木茂的鬼太郎，非常興奮。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

日本現在各種巡禮，尤其是動漫巡禮成為空前熱潮，也成為旅遊以及地方振興的原動力。日本原本就有各類聖地巡禮，雖然有的有幾分怪奇、異色，跟別人不同，格外有趣，讓人充滿期待。

日本許多人愛去遊樂場專找古典的金幣遊戲機（如台灣的天空塔之類的推幣機），這是80年代流行的遊戲，雖然拿到的代幣無法換錢，卻有特別的滿足感，有人到各金幣遊戲店巡禮，在這類名店留下自己的最高紀錄，做為小小人生目標。

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像我喜歡做文豪相關巡禮，包括舊居、墓園巡禮等，更愛文豪創作重要據點，或生涯中關鍵典故而留下記憶的場所，如夏目漱石寫了《我是貓》及《少爺》、《枕草》等文京區舊居，或如江戶川亂步喜歡點蠟燭寫稿的土藏（倉庫）書齋，抑或寫了《外科室》的泉鏡花揍了師兄德田秋聲批判老師尾崎紅葉的神樂坂自宅等。

有的文豪舊地只剩紀念碑，但平添許多想像，如正岡子規跟穿著學生服的夏目漱石在夏夜的京都街道散步，自己這樣的散步格外有意思。或詩人中原中與文學評論家的小林秀雄修好的鐮倉妙本寺等，也是我的文豪巡禮對象，事件場景留下讓人感受到文豪也是活生生的人痕跡！

變色巡禮往往是特別主題之旅，如開車去群馬縣做得來速之旅，該縣個人自家用車比率全日本第一，當地小餐廳如壽司或內臟煮等都有得來速。受美軍基地文化影響，沖繩的保齡球館第一多，兩成縣民日常必打保齡球，許多人有專用球，技術高超，職業選手最多。許多縣市都擁有第一巡禮主題，錢湯第一的是青森縣、餃子則是輪流拿第一的濱松市、宇都宮市，濱松為了拚巡禮對象，還標榜了各種日本第一，如電子樂器、蜜柑、青梗菜、浴衣等。大分縣中津市則為炸雞第一聖地，或岐阜為烤肉第一聖地。

有些本格令人戰慄的鬼怪傳說巡禮，但更流行的則是地方政府一起推行的可愛妖怪巡禮，如東北宮城等地都是豐富的妖怪寶庫，或如水木茂所創的妖怪鬼太郎，在他的出生地鳥取境港或舊居東京調布都找得到，乃至妖怪研究的民俗大師柳田國男出生地的兵庫福崎等最熱門巡禮對象，找到時格外興奮幸福呢！

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