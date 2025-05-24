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【藝週末．藝週推薦展覽】信仰與美的千年共舞─日本大阪、奈良、京都3大國寶展

2025/05/24 05:30

葛飾北齋〈冨嶽三十六景─神奈川沖浪裏〉，江戶時代天保2年（約1831），大阪和泉市久保惣紀念美術館藏。（京都國立博物館提供）葛飾北齋〈冨嶽三十六景─神奈川沖浪裏〉，江戶時代天保2年（約1831），大阪和泉市久保惣紀念美術館藏。（京都國立博物館提供）

文／林昱晴

〈渦紋鈕飾五式銅鐸〉，彌生時代（1-3世紀），東京國立博物館藏。（京都國立博物館提供）〈渦紋鈕飾五式銅鐸〉，彌生時代（1-3世紀），東京國立博物館藏。（京都國立博物館提供）

日本列島，自古以來便是通往萬方的潮汐之境，既與大陸遙遙相望，亦以海相通。四面環海，不僅孕育了自足的文明，也讓它成為文化往來的渡口──來自古代中國、朝鮮半島與南方諸域的思想、器物、信仰與技藝，由水路而至，在列島萌生，與自然的節律、本土的審美精神交融，孕育出獨樹一幟的藝術風貌。為了慶祝2025年大阪．關西萬博，大阪市立美術館、奈良國立博物館、京都國立博物館同期舉辦國寶展，薈萃400多件珍貴文物，合計展出國寶260件，一舉遍覽將近30%日本國寶的宏大規模，千載難逢。展期皆至6月15日。

俵屋宗達〈風神雷神圖屏風〉，江戶時代（17世紀），京都建仁寺藏。（京都國立博物館提供）俵屋宗達〈風神雷神圖屏風〉，江戶時代（17世紀），京都建仁寺藏。（京都國立博物館提供）

1867年，巴黎世博凝聚萬邦目光。對於力圖破除封建的日本而言，萬國博覽會是一場文化自覺的啟示，也是工藝美術的試煉，透過這個演現文明的劇場，得以在國際舞台建構屬於自己的文化形象。明治政府參與首屆巴黎萬博時，正值廢藩置縣、殖產興業初興之際，為求在世界列強間確立地位，積極輸出伊萬里燒、漆器、陶瓷、刀劍與浮世繪等代表「日本之美」的工藝品。這些精巧雅致的器物迅速風靡歐洲藝壇，形塑出西方人想像中的東洋風情。尾形光琳燦爍內蘊的金箔盛景、葛飾北齋的浮世繪，牽動日本主義（Japonisme）風潮，成為印象派與新藝術的靈感泉源，莫內、高更、梵谷、德布西、克林姆……眾多西方藝術巨擘無不為之傾心，甚至催化了20世紀現代設計的發展。

〈寶誌和尚立像〉，平安時代（11世紀），京都西往寺藏。（京都國立博物館提供）〈寶誌和尚立像〉，平安時代（11世紀），京都西往寺藏。（京都國立博物館提供）

文化的傳播，向來不是單向度的輸入，而是在多重視野的碰撞中，化為美學意識的轉化與再生。日本列島自古即為文化流動的前哨，地理上孤懸海中，精神上卻未曾閉鎖，異文化穿越海潮而來，與在地文明交融激盪。日本不僅廣納多元文化，更在轉化中創造出獨特的表現形式與美學體系，而這正是日本藝術得以歷久彌新的關鍵之道。2025年大阪．關西萬博以「讓生命更光輝的未來社會藍圖」為策畫主軸，關西地區的3場國寶大展應時登場，以歷史為脈，回望日本美術歷經歲月洗禮而逐步淬鍊的多元樣貌，帶領眾人步入一場跨越千載的美學巡禮。

〈蒔繪寶相花迦陵頻伽乾漆經盒〉，平安時代延喜19年（919），京都仁和寺藏。（京都國立博物館提供）〈蒔繪寶相花迦陵頻伽乾漆經盒〉，平安時代延喜19年（919），京都仁和寺藏。（京都國立博物館提供）

大阪市立美術館「日本國寶展」

長谷川等伯〈楓圖〉，桃山時代天正20年（1592），京都智積院藏。（大阪市立美術館提供）長谷川等伯〈楓圖〉，桃山時代天正20年（1592），京都智積院藏。（大阪市立美術館提供）

春末初夏，一場光華流轉的藝術饗宴，於天王寺的庭園揭啟序幕。大阪市立美術館自1936年開館以來首度全面整修後重新揭幕，特別策畫「日本國寶展」，展出130件國寶，從繩紋時代的陶器、彌生時代源自東漢的金印、古墳時代的馬鞍、飛鳥時代的菩薩像、奈良時代的寫經、平安時代的古琴、鎌倉時代的繪卷，綿延到江戶時代的繪畫，含括大阪地區所有國寶，橫跨史前到江戶的萬年縱深，日本美的源流在此凝聚成一道壯闊的脈絡。佛教藝術的靜謐、墨色山水的空靈、桃山繪畫的絢爛、書跡與漆藝、染織與陶瓷……編織出一場追溯日本美意識的壯麗旅程。

李迪〈紅白芙蓉圖〉，南宋慶元3年（1197），東京國立博物館藏。（大阪市立美術館提供）李迪〈紅白芙蓉圖〉，南宋慶元3年（1197），東京國立博物館藏。（大阪市立美術館提供）

長野茅野市出土的〈土偶〉，俗稱「繩紋維納斯」，其誇張的臀部與渾圓的身軀，令人聯想起大地之母、生命的源泉。這樣的造形象徵著對於女性、生育、自然力量的崇敬，與維也納自然史博物館典藏的〈維倫多爾夫的維納斯〉互為輝映。新潟笹山遺址出土、形似燃燒火焰的鉢型容器，則是日本繩紋土器中的第一號國寶，彷若烈焰翻湧的器形，蘊藏著極致的對稱與韻律，其卓越的比例之美與保存的完整度，被譽為「繩紋土器之精華」。本阿彌光悅的〈舟橋蒔繪硯箱〉於箱蓋與箱體施以古雅精麗金彩蒔繪的波湧、浪花和浮泛移動的小舟，懸於其上的是鉛塊板狀高高隆起的拱形小橋。金光燦燦的水上扁舟對應玄色凝重的懸浮拱橋，相互映襯，工藝精湛。

本阿彌光悅〈舟橋蒔繪硯箱〉，江戶時代（17世紀），東京國立博物館藏。（大阪市立美術館提供）本阿彌光悅〈舟橋蒔繪硯箱〉，江戶時代（17世紀），東京國立博物館藏。（大阪市立美術館提供）

京都東山七條之東，坐落著真言宗智山派的總本山智積院，長谷川等伯繪製的〈楓圖〉渲染著巨楓與璀璨金彩，其色彩鋪陳之妙、空間結構之層疊，既承繼狩野派的宏偉格局，亦透出筆意的細膩與抒情。南宋李迪所繪的〈紅白芙蓉圖〉，芙蓉雙花紅白相映，構圖簡約而意境深遠，這幅中國宮廷花鳥畫名品於15世紀做為「唐物」傳入日本，曾是室町將軍家與禪僧爭相珍藏的寵兒，也催生了日本水墨畫的發展，如雪舟、狩野派等，皆在此基礎上重構日本筆墨語彙。因應日本茶道審美觀而生的「唐繪」鑑賞，本為各自獨立冊頁的〈紅白芙蓉圖〉，被改裱為一對掛軸。

〈火焰型土器〉，繩紋時代中期（約5400-4500年前），十日町市博物館保管。（大阪市立美術館提供）〈火焰型土器〉，繩紋時代中期（約5400-4500年前），十日町市博物館保管。（大阪市立美術館提供）

奈良國立博物館「超國寶─信仰之光」

〈土偶〉，繩紋時代中期（約5400-4500年前），茅野市尖石繩文考古館保管。（大阪市立美術館提供）〈土偶〉，繩紋時代中期（約5400-4500年前），茅野市尖石繩文考古館保管。（大阪市立美術館提供）

奈良，自古即是神佛信仰寶地。截至2024年8月1日，日本共指定1137件國寶，其中美術工藝品906件、建造物231件。而奈良縣擁有206件，占全國總數的18.1%，僅次於東京與京都，位居全國第3，實為「國寶的聖地」。其中，雕刻類國寶76件，占全國過半（54.3%）；建築類則有64件，占全國的27.7%。僅在奈良公園周邊，就分布著東大寺、興福寺、春日大社、新藥師寺、元興寺與正倉院等名勝古剎，總計19件國寶建築矗立於此。

〈百濟觀音〉，飛鳥時代（7世紀），奈良法隆寺藏。（奈良國立博物館提供）〈百濟觀音〉，飛鳥時代（7世紀），奈良法隆寺藏。（奈良國立博物館提供）

自明治28年（1895年）4月29日開館以來，奈良國立博物館（當時名為「帝國奈良博物館」）即肩負著守護與傳承日本宗教藝術與文化遺產的使命。為了創館130週年誌慶，館方策畫空前的國寶特展「超國寶─信仰之光」，不僅是一場藝術與信仰交織的饗宴，更是穿越歷史與心靈的深刻對話。在神佛信仰所孕育出的造形藝術中，蘊藏著代代匠人與信徒投注的虔誠與深情。他們心手相契，將無形的祈願化為永恆的形象。「超國寶」一詞，既指向那些超凡絕倫的藝術珍品，也象徵著跨越時代、延續心念的精神之光。本次特展以奈良國立博物館典藏為核心，聚焦於與奈良淵源深厚的南都大寺，展現其所珍藏的國寶佛像與重要文化財，並網羅可視為「未來國寶」的當代傑作，集結約140件珍稀佛教與神道藝術名品。

〈七支刀〉，古墳時代（4世紀），奈良石上神宮藏。（奈良國立博物館提供）〈七支刀〉，古墳時代（4世紀），奈良石上神宮藏。（奈良國立博物館提供）

法隆寺的〈百濟觀音〉別具超然神韻，被譽為飛鳥時代佛教雕刻的巔峰之作，其華麗的光背、飾物與蓮座，至今仍保留著原初之貌，面容細長，雕刻淺柔，微帶笑意，如春水拂面般清麗動人。中宮寺的〈菩薩半跏像〉，以左足下垂、右手指輕觸面頰的姿態，沉思於度化眾生之道，展現飛鳥時代對於菩薩慈悲精神的藝術詮釋。運慶被視為改寫日本佛教雕刻史的巨匠，在青年時期便已展露非凡才華，〈大日如來坐像〉為現存最早的運慶作品，也是從平安迎向鎌倉時代佛像風格變化的重要表徵。石上神宮所藏的〈七支刀〉是日本古墳時代流傳至今的稀世寶物，朝鮮半島百濟王特製此刀，做為獻予倭王的重禮，你我得以藉此一探古代東亞政權如何以器物往來、禮義相會。

運慶〈大日如來坐像〉，平安時代安元2年（1176），奈良円成寺藏。（奈良國立博物館提供）運慶〈大日如來坐像〉，平安時代安元2年（1176），奈良円成寺藏。（奈良國立博物館提供）

京都國立博物館「日本，美之熔爐」

〈釋迦金棺出現圖〉，平安時代（12世紀），京都國立博物館藏。（奈良國立博物館提供）〈釋迦金棺出現圖〉，平安時代（12世紀），京都國立博物館藏。（奈良國立博物館提供）

1970年大阪萬博時，岡本太郎以〈太陽之塔〉凝聚對未來的希望；而今，京都國立博物館以「日本，美之熔爐」特展，回應世界的注目，回望時光孕育的美學成就。每件作品都是異文化交流、淬鍊而出的奇蹟。本展自彌生、古墳時代延展至明治時期，網羅繪畫、雕刻、書法、工藝等各類藝術形式，精選包含19件國寶與53件重要文化財在內、共計約200件展品。

〈菩薩半跏像〉，飛鳥時代（7世紀），奈良中宮寺藏。（奈良國立博物館提供）〈菩薩半跏像〉，飛鳥時代（7世紀），奈良中宮寺藏。（奈良國立博物館提供）

自奈良至平安初期（8至9世紀），往返中日之間的使節船上不只有政務官，更有學者、工匠與僧侶。這些行者帶來的，不僅限於工藝與知識，還有關於宗教的信仰體系。神道美術之美，歷來與神佛習合的信仰相生共榮。中國高僧鑑真冒險橫渡，將戒律與法脈親自傳遞至東瀛；而最澄、空海、圓仁、圓珍等高僧亦不惜生命之險，赴唐求法，帶回佛教經典、圖像與儀軌，開啟天台宗與真言宗的繁盛。

出土於滋賀縣的〈渦紋鈕飾五式銅鐸〉，是日本現存最大的銅鐸，器身高聳，乳釘與突線紋飾縱橫交錯，見證了彌生時代器物工藝的成熟。延喜19年（919年）醍醐天皇命工藝師打造〈蒔繪寶相花迦陵頻伽乾漆經盒〉，用以珍藏弘法大師空海自唐土攜歸的佛典。平安時代的〈寶誌和尚立像〉源於中國佛教傳奇人物，據說其能以撕面顯現觀音容顏，為世間指引慈悲之道，讓人一探佛性與人心的相遇。以風神驅雲、雷神擊電為題的金箔〈風神雷神圖屏風〉，是琳派藝術風格誕生的起點，俵屋宗達筆下的金箔背景不僅為畫面注入神性光彩，也使角色的動勢彷彿凌空而行，堪為東洋審美的極致體現。

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