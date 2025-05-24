【藝術文化】台北當代藝術館安全室展 引發思考從變動中找尋出口

張宸瑋使用布料塑出一輛受戰火波及的車輛《Volkswagen Transporter T5.gltf》。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕地震撼動土地、風雨摧剝環境、政局牽動世情，這些時常導致人心不安的因素，相信生活在台灣的人都很有感。獨立策展人林裕軒策畫的主題展覽「安全室」，在台北當代藝術館建構出一個既似庇護所、又似極度靠近威脅的前線陣地，也引發觀眾思考如何在持續變動的挑戰中，尋找出口。

瑞士藝術家李奧納多作品《一層層疊起》。（記者凌美雪攝）

當代館「青年藝術計畫」今年邀請2位來自不同背景的策展人推出雙主題展覽，「安全室」即為其一。策展人邀集來自瑞士、日本與台灣共7組藝術家，從廣義的「災難」集體感知中出發，延伸至自然、政治、戰爭與社會的多重脈絡，提出一個切身而迫切的問題：當威脅無所不在，人們該如何自處？

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「王煜松＋地震寫生團」作品《沒有葉子的森林》。（記者凌美雪攝）

還沒踏進當代館，就會先看到廣場上一棵遭連根拔起的苦楝樹，橫亙在好幾塊類似土埆厝裸露的磚牆之間，來自瑞士的藝術家李奧納多，在台灣2個月的現地創作，從傳統與現代建築並陳以及亞熱帶豐富的林相中獲得靈感，作品《一層層疊起》了一座由自然災變與人工介入共構的空間，讓人穿梭其間，感受這片土地沉積的痕跡與記憶。

「王煜松＋地震寫生團」匯集21位花蓮創作者，透過實地寫生紀錄近年頻繁自然災害對當地景觀造成的衝擊與變化，《沒有葉子的森林》把大批漂流木構築在當代館1樓的長廊與其中一個展間，源於2024年花大地震後，藝術家透過畫筆呈現災後的觀察，光禿的漂流木、一座沒有葉子的森林，給人什麼感受呢？值得一提的是，這個「地震寫生團」的藝術行動，今年入圍台新藝術獎，今（24）日正好是得獎揭曉的日子。

其他作品還包括張程鈞《二兵研發兵》對備戰的思考；日本藝術家藤井光《被紅線劃分的班級》，探討社會該用什麼眼光看待因福島核災流離失所的人；湯雅雯的《補綴、夾層與覆蓋》引領觀眾從地下水路的存在，發現日常生活隱形的力量。劉芳一直接請觀眾走進《碉堡》感受戰爭；張宸瑋使用布料塑出一輛受戰火波及的車輛，因此與殘酷有了既真實又不切身的柔軟感。最後也是張程鈞的作品，被折彎了的管子，2個出口相對，《Nice to See You》讓人嘗試對話。展期至9月7日。

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