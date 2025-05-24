【藝術文化】2025台南人權月登場 探看白色歷史與地方記憶

呂兆宏〈曾經，在溪北〉，位於「走，一回溪北」展區。（吳欣穎攝，2025台南人權月提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕第2屆「台南人權月」展覽與系列活動由台南市政府主辦，即日起至7月3日在台南市立圖書館新總館正式開展，主題定為「每一道磷光都是獨特的署名」，透過展覽與12場活動，串連地方記憶、政治歷史與藝術創作，回應轉型正義與人權教育的重要議題。

徐均育〈殺死螞蟻這種小事〉，位於「收，那些年無法送達的遺書」展區。（吳欣穎攝，2025台南人權月提供）

展覽由策展人林傳凱、沈君儀、張綺君共同規畫，展區分布於市圖3樓與6樓，包含「校園區」、「遺書區」、「聲音區」與「溪北主題展區」4大主軸。整體設計試圖以個人視角描繪出集體記憶，喚起對歷史幽光的重視與感知。

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「校園區」選取台南市內15所學校，包括小學至大學、溪北與溪南地區，重返校園空間中的白色恐怖歷史，揭示政治案件曾經發生於日常場域之中，藉此讓觀眾思索歷史與教育的交會與遺緒；「遺書區」展出7位出身台南的政治受難者，在行刑前於軍法處留下的遺書原文。這些生離死別的手書文件，在近年才從歷史檔案中重現，成為極為珍貴的時代見證與情感訴說；「聲音區」邀集6位聲音藝術家及音樂人參與創作，搭配2025客家電視台旗艦劇《星空下的黑潮島嶼》片尾曲〈神的回信〉客語版MV，呈現以人權議題為靈感的跨領域聲音作品，邀請觀眾以聽覺感受情緒與記憶的流動。

焦點展區之一「溪北主題展區」，則是深入探討台南溪北地區17個行政區內發生的政治案件故事，並描繪當年受難者在逃亡過程中所經歷的地理路線。這些資料結合地方文史調查與視覺再現，建立起政治歷史與地誌記憶的交集場域。

展覽期間同步規畫12場延伸活動，內容包含展區深度導覽、人權主題影片放映、聲音走讀、白恐講座與互動手作等，希冀讓更多市民走入圖書館空間，在日常中接觸並反思人權價值。

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