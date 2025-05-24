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【藝術文化】太平國小博物館7/3正式開放 黃土水少女化身數位館長

2025/05/24 05:30

太平國小博物館「久子館長」原型來自頭像黃土水作品〈少女〉胸像。（太平國小博物館提供）太平國小博物館「久子館長」原型來自頭像黃土水作品〈少女〉胸像。（太平國小博物館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕為迎接台灣雕塑家黃土水130歲冥誕，太平國小博物館預計7月3日正式對外開放，博物館由田中央工作群建築師黃聲遠團隊設計操刀，保留校園原有「小田園」區域並融入博物館整體配置，規畫4大核心空間，包括大廳、小型特展室、常設展出黃土水代表作〈少女〉胸像的「黃土水專室」，以及融入自然景觀的戶外空間「小田園」。

做為台灣首位接受完整西方美術教育的雕塑家，黃土水於1920年創作〈少女〉胸像，並將作品捐贈給其母校大稻埕公學校（即今日太平國小）。作品自創作以來歷經百年，2020年曾於北師美術館展出，引發高度關注，也促成日後太平國小博物館的籌建構想。

北師美術館表示，〈少女〉胸像於北師美術館展出後，考量藝術家捐贈初衷與地點關聯，與太平國小共同推動設館，此後3年間，北師美術館與駱錦明攜手發起捐資計畫，集結多位校友支持，並由美術館團隊與學校合作，逐步完成博物館的籌建與校園整合。同時，太平國小博物館也於國際博物館日宣布開設官方社群平台，並由〈少女〉胸像的數位分身「久子館長」上任，象徵作品在數位時代重新啟動公共對話。「久子」為原作命名「ひさ子さん」的音譯，將擔任館方虛擬代表，進行藝文推廣與校園溝通，亦展現歷史藏品在當代教育場域中的延伸意義。

太平國小博物館表示，未來將秉持「專業性」、「公共性」、「教育性」3大原則，致力於保存校園百年文物，並將藝術教育融入日常教學。

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