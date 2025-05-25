國家兒童未來館願景館開幕 帶領兒童探索秘密基地

國家兒童未來館預計2030年完工，為使兒童能夠參與設計，先在選址建置「願景館」，昨日起開館。（記者黃子暘攝）

〔記者黃子暘／新北報導〕行政院文化部已確定在新北市「新板特區特專三用地」（板橋車站附近）建置「國家兒童未來館」，預計2030年完工，中央在興建未來館之前先設置「願景館」，昨天由行政院長卓榮泰主持願景館的開館首展，讓兒童先了解並參與未來館的設計規畫；卓揆說，這代表國家對兒童的主體性與公共參與精神的重視。

行政院長卓榮泰（右3）昨日主持國家兒童未來館「願景館」開館首展。（記者黃子暘攝）

卓榮泰指出，國家兒童未來館興建案在2021年由時任行政院長的蘇貞昌核定，以國家力量建設以兒童做為核心的主體工程，並用兒童的視野設計，代表國家對兒童主體性與公共參與精神的重視，也符合賴清德總統「從健康台灣到均衡台灣」的施政願景，願景館昨天開幕形同火車已發車，會平順、有效率地抵達未來館興建完成的終點站。

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他表示，以兒童為主體的文化空間不足，願景館做為未來館的雛形，盼成為試驗場域，吸引大小朋友前來，「小朋友來，是累積兒童的記憶；大朋友來，是填補過去兒少記憶的空白」。

文化部長李遠指出，日本籍建築師伊東豊雄盼未來館設計能融入兒童參與，兒童想要什麼就配合修正，文化部利用既有建物先打造願景館，孩子可在館中了解、參與未來館的設計。

新北市長侯友宜說，市府將於5月29日起辦理都市計畫審議，已要求各局處全力協助，盼明年順利開工，用地現況是停車場，中央負責土地、預算、主導規畫設計等，市府會配合中央做到最好。

文化部表示，願景館開幕首展的主題是「我跟大家說一個秘密」，帶領兒童探索未來館的建築秘密，並一起參與「秘密基地」的規畫與設計；願景館內外都將成為兒童探索的空間，將陸續辦理表意、創作、建築等各類參與式工作坊，開放時間為每週六、日上午10點到下午4點半，詳詢未來館籌備處官網。

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