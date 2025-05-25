第23屆台新藝術獎公布 年度大獎戰鬥之城·終

第23屆台新藝術獎年度大獎由張立人（左）《戰鬥之城．終》奪得， 獲頒講座與獎金150萬元。（台新銀行文化藝術基金會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕第23屆台新藝術獎3大獎昨（24）日揭曉，倪祥《大家都來看你了》獲得視覺藝術獎及獎金100萬元、末路小花X許芃《睡在風景畫旁勤儉打呼的鼠婆太，但實際上沒有風景畫！（白蘿蔔、釘牙、她的雞、（以及她的後人））》獲得表演藝術獎及獎金100萬元、張立人的裝置藝術《戰鬥之城．終》則奪下「年度大獎」及獎金150萬元。

今年決選團由文化藝術評論人、策展人高千惠擔任決選主席，委員包括劇評許仁豪、藝評張韻婷、學者周慧玲、法國編舞家瑪蒂德．莫尼葉、韓國藝家朴贊景、新加坡策展人鄧富權。高千惠表示，評選過程保持溫柔堅持與理性聆聽，「作品帶給我很大的心靈悸動和視覺饗宴」。

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其中，倪祥的作品以堆積如山的廢棄物為媒材，建構出兼具情感與社會批判的空間裝置，他將個人生命經驗轉化為對社會體制與高齡長照議題的黑色幽默書寫，呈現夢想與現實之間的落差與無奈，強調對被犧牲者的深切凝視。

末路小花X許芃的作品採魔幻寫實方式於三合院古厝演出，透過獨特語言與場域互動，編導重構女性家族史。表演融合幽默與批判，深入探索客家父權空間中的女性身分，具備強烈開創性。

年度大獎張立人的《戰鬥之城．終》，則展現藝術家長達14年的創作歷程，他運用手繪、造偶與動畫等手法，構築一座反映個人與集體記憶的精神堡壘，並以隱喻方式回應地緣政治與媒體暴力。評審團認為，他展現出創作的堅持與藝術實踐的高度自主性。

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