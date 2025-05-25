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【家庭plus．徵文大拼盤】父母言行 不想再複製

2025/05/25 05:30

圖／陳佳蕙圖／陳佳蕙

成長過程中，家長的一些言行無意間可能傷害到孩子，也可能孩子不知不覺也複製了……

圖／陳佳蕙圖／陳佳蕙

〈不說話懲罰〉痛恨冷戰 卻成為加害者

文／古家榕（基隆市）

我這人有個壞習慣，每當憤怒到極點，往往一言不發，美其名為「保持冷靜」，潛台詞卻是用冷漠懲罰對方。

多年來，這套模式讓丈夫崩潰無數次，但當下一次發生衝突時，我還是會本能地往後縮，似乎這麼做，才能讓情緒找到出口。

直到看到一本書，作者提及他曾被繼父家暴，一度發誓不要成為像他那樣的人，卻在一次鏡子的反射裡，發現憤怒時的自己，跟繼父一模一樣。這才驚覺，「想像是一種複製。當我發誓不要成為他，反倒會一直想著他的模樣，最終讓自己複製了那個想像。因為，我只能成為我所看見的。」

頓時意識到，從小到大，我媽一生氣，就跟我冷戰。自己被這窒息感逼死無數次，也暗自發誓千萬別成為這樣子，豈料，一個痛恨冷戰的受害者，最終仍成了發動冷戰的加害人──我們只能成為自己所看見的。除非我能置換內心的圖像，用覺察取代壓抑、用表達取代逃避、用擁抱取代疏離，重新創造正確的想像，方能真正遠離當年的影響，活出今日渴望成為的模樣。

〈犯錯就被打〉情緒穩定 是被愛出來的

文／閱讀女子（新北市）

成長時期的我，很害怕犯錯。父母對我犯的錯，不是厲聲飆罵，就是曬衣架或拳腳相待。或許因為如此，我養成很會看人臉色的討好型人格，但又不會處理情緒，像座悶住的火山，壓抑不住就爆發，讓人際關係滿目瘡痍。

回想出社會後初任教師那幾年，真是對當時的學生抱歉萬分。沒有覺察的我，複製了原生家庭的模式：容易不耐煩，想用責備或懲處來快速解決問題，也沒有意願／能力建立和學生間的關係。跌跌撞撞，找了些書看，也去心理諮商一陣子後，才逐漸「看見」自己的模式。

在網路上看見一句話：「情緒穩定是被愛出來的。」如果我不曾被好好愛過，要如何自我教育，當個情緒穩定的人？在幾年的諮商裡，我學到：稍微慢一點沒關係、有時犯錯是正常的、最重要是善待自己才能善待他人。行走坐臥、一呼一吸間，觀照自己的念頭和感受，當「焦焦」和「怒怒」要暴衝時，安撫自己：「沒關係，慢慢來，你很棒。」成為自己的父親和母親，好好把自己愛成一個，情緒穩定的大人。

〈只看重成績〉拒當只簽名媽媽

文／菜菜蟲（高雄市）

小時候，我放學後直接由安親班接送，學校的作業和複習都在那裡完成。回到家，媽媽只負責「簽名」和確認我的成績是否達到95分。如果當天的考卷未達標準，媽媽就會說：「太丟臉了，我『拒簽』。」

如今，我自己當了媽，親自陪伴孩子寫作業、複習功課，趁機和孩子聊聊學校的生活、朋友的趣事，讓學習不只是冷冰冰的分數，而是一種親子間的交流。我不只關心孩子的學習成果，更在意他從錯誤中學到了什麼，是否理解了觀念，而不是一味地追求高分。

當然，這樣的陪伴過程並不總是和諧順利。孩子難免會耍賴、頂嘴，甚至為了不想訂正錯誤而和我「鬥智鬥勇」。但即使有摩擦，我依然相信，這樣的陪伴能讓孩子感受到──學習不是一個人的事，而是一段有人同行的旅程。

或許這樣的方式不像安親班那樣有效率，但我相信，孩子真正需要的，不只是分數上的進步，更是心靈上的支持。學習的路上，我願意牽著他的手，一起走得更遠。

〈老愛跟人比〉麥擱比 只想當局外人

文／ELLIE喵（高雄市）

在那個聯考至上，連國中月考成績都可以拿來當全校大車拚的年代，爸媽意外發現，他們某位朋友的女兒C居然跟我同校同屆。於是開啟了兩家媽媽互相較勁的日子，而內向又安靜的我，就這樣被當成上戰場比拚的寶可夢，默默承受著「成績比較大賽」的重量級壓力。

數十年之後的某日，他們無意間竟又提到那個同學C，提到她從事鞋業進出口貿易，現在過上富裕的人生⋯⋯這種時刻真的很讓人無語，尤其是這麼多年過去了，還要再聽到這種比較。

爸媽說得眉飛色舞，我默不吭聲，內心翻騰了無數的小劇場，當場兩個八旬老人努力地要喚醒我的記憶，詳列出他們記憶庫裡所有線索，無奈見到我依然呈現「查無此人」茫然失憶狀。

我真的很想說：「你們可不可以不要再比較啦！」我默默翻著白眼，思緒老早飛到九霄雲外了。

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