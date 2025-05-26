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【藝術文化】國美館「時代印記」整合館藏 展現18世紀以來台灣美術脈動

2025/05/26 05:30

朱銘的小件木雕作品於302展間展出。（國美館提供）朱銘的小件木雕作品於302展間展出。（國美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部所屬國立台灣美術館主辦的「時代印記：國美典藏常設展」，即日起至12月14日於103-107、201、301、302展覽室及美術街正式展出。展覽由黃冬富與國美館研究人員薛燕玲、林振莖、蔡昭儀、馮勝宣共同策畫，整合國美館37年來的館藏與研究成果，呈現台灣美術從18世紀以來的發展脈絡。

302展間同步展出黃致陽的「ZOON系列」水墨創作。（國美館提供）302展間同步展出黃致陽的「ZOON系列」水墨創作。（國美館提供）

此次展覽規畫5大主題展區，以歷史區段為經緯，呈現自18世紀以降台灣藝術的歷史發展。展覽內容涵蓋明清書畫、日治時期台展制度與寫實風土、戰後現代主義與鄉土繪畫、1980年代以後的多元文化與社會關懷，以及2000年後回應全球化與數位浪潮的當代藝術。

袁廣鳴、陶亞倫等人作品於107展間展出。（國美館提供）袁廣鳴、陶亞倫等人作品於107展間展出。（國美館提供）

國美館表示，「時代印記」展不僅是館藏作品的公開展示，更是館方實踐藝術史梳理與知識轉譯的重要成果。此次策展強調藝術作品在歷史與文化中的位置，回應當代對於文化記憶與歷史傳承的關注，也具體落實文化部推動「重建台灣藝術史」的政策目標。國美館未來將持續推動穩定的購藏與捐贈制度，以建構更具公共性與代表性的美術館典藏體系。

展覽展出多件代表性作品，如朱銘、李明則、黃致陽、袁廣鳴等人作品，展現藝術家對於土地歷史的深度思索，同時透過橫跨不同時代與媒材，從傳統書畫到當代實驗創作，完整勾勒出台灣美術發展的時代圖譜，隨著展覽階段性登場，民眾能在未來持續看見更多首次亮相的館藏作品，深入體會台灣美術發展的精神與時代脈動。

國美館同時指出，去年共獲得來自藝術家、家屬與藏家捐贈的508件作品，涵蓋黃君璧、林玉山、李再鈐、謝德慶等多位重量級藝術家之作，捐贈作品類型多元，包括書畫、水墨、油畫與現代媒材，進一步豐富館藏層次與深度。

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