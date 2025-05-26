【藝術文化】霍內克指揮兼小提琴獨奏 攜手國台交獻演古典樂饗宴

維也納愛樂首席小提琴家霍內克（中）與國台交有多次合作的默契，圖為2023年在台中演出。（國台交提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立台灣交響樂團再度邀請維也納愛樂樂團首席小提琴家萊納．霍內克（Rainer Honeck）登台演出，霍內克將身兼指揮與小提琴獨奏雙重身分，攜手國台交一同演繹貝多芬《里奧諾雷》序曲第3號、莫札特《G大調第3號小提琴協奏曲》，以及比才《C大調第1號交響曲》，是一場集結古典樂壇巨擘經典的音樂饗宴。

霍內克在指揮台上展現對樂曲的精準掌控，圖為2024年在雲林演出。（國台交提供）

開場的《里奧諾雷》序曲第3號，是貝多芬唯一歌劇《費黛里奧》最終版本的序曲，展現對生命精神的反省與對社會不公的批判。莫札特19歲時完成的《G大調第3號小提琴協奏曲》，不僅結構嚴謹，更在傳統中融入新穎手法，將樂團與獨奏小提琴的關係提升至平等合作的層次，是小提琴協奏曲中的璀璨瑰寶。比才的《C大調第1號交響曲》更是17歲時的青澀習作，卻在80年後被音樂學家發掘，以其優美的旋律、豐富的配器和充滿青春活力的氣息，成為經典。

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霍內克在指揮台上，不僅能展現對樂曲的精準掌控，更能以小提琴家的視角，與樂團成員進行最深刻的音樂對話。國台交團長歐陽慧剛表示，此次選曲蘊含深意，作品橫跨了古典樂派與浪漫樂派，卻都擁有不朽的藝術價值與動人心弦的魅力，期望聽眾在欣賞經典的同時，也能感受到音樂所蘊含的時代精神與人文關懷。

「霍內克與國台交」音樂會，將於6月7日下午在高雄衛武營音樂廳、6月8日下午在台中國家歌劇院大劇院演出，詳詢OPENTIX。

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