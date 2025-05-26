【藝術文化】致敬陶藝家林添福 百歲紀念展苗栗展出

展場以林添福曾使用之製陶工具，還原陶師的日常創作軌跡。（工藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立台灣工藝研究發展中心主辦的「2025台灣工藝季：添福漫活．百年匠心—林添福藝師百歲紀念展」，即日起至10月15日在苗栗工藝產業研發分館展出，展覽以已故陶藝大師林添福的百歲冥誕為主軸，回顧其70餘年創作歷程，向他對台灣陶瓷工藝的深厚貢獻致敬。

此展為「2025台灣工藝季」5大主題展之一，以「蔓衍」、「慢美」、「漫昇」為策展主軸，依據林添福的創作內容規畫為生活之器、自然之形、文化之韻與當代之介等四大展區。現場不僅展出其代表作品，亦完整呈現其製陶工具、柴窯環境與創作現場，帶領觀眾一窺陶師日常的手作節奏與創作哲學。

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林添福自幼生長於台中大甲東外窯，其祖父為當地窯主。林添福14歲成為拉坯師傅，習得從採土、砌窯、雕塑到燒製的一整套陶藝工序。他承襲福州製陶技術，在台灣陶業轉型與衰退的背景下，始終堅守蛇窯現場，並依循時代潮流發展出傳統生活陶、雕塑工藝陶與當代柴燒陶3大創作路徑，展現獨到的藝術語彙與工藝精神。

同時呼應工藝中心「漫活SLOHAS_是樂活事」行動理念，將陶藝做為串連民眾與社會的文化觸媒，推動「拋一磚，引千重浪」的生活工藝運動。林添福長年秉持「以火為道、以心為用、以土為器」的信念，不僅專注創作，亦熱心指導後輩，晚年更由其子林瑞華與媳婦鄧淑慧接續守護竹南蛇窯，延續陶藝薪火。

工藝中心表示，林添福一生致力於陶藝推廣與創新，被尊稱為「傳統陶技藝活寶典」，希望觀眾不僅能從作品中感受陶土與火光交織的藝術魅力，也能進一步理解台灣工藝背後的文化脈絡與生命力。展覽詳詢工藝中心官網。

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