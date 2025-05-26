【自由副刊．沉默炸藥】 韓麗珠／洋娃娃和粉紅狗

◎韓麗珠

◎韓麗珠

城寨是禁區。

小時候，當母親告訴我們，素未謀面的姨母和姨丈住在城寨，經營報攤，她們已不相往來多年。在某個農曆年，母親攜著賀年禮物在酒樓的餐桌上跟姨母拜年，多話而直率的姨母，並沒有因為新年而有所忌諱，就像平日那樣一直連珠發炮地開罵，終於，她用粗話問候了她的母親。

母親霍地起身離去前，又驚又怒地問她：「我媽不是你媽嗎？」

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身為黑幫中人的姨丈，性情溫和寡言，始終耐著性子沉默地旁觀著這對姊妹。

母親每次看到我和姊姊笑著談些什麼，便會複述一遍這故事，感歎此生手足緣薄。我和姊姊彷彿在演出被編派的角色，譬如，母親對「姊妹之情」理想的想像。畢竟我們都不想進入，那個像毛線球一般會把人團團圍住的九龍城寨。決裂是一輩子的記掛，恨是愛的陰影。我們害怕走進那影子般的區域。

如果家人沒有稱謂，我不會感到姊姊是我的姊姊。童年時期，經常加班的母親不在家時，姊姊就像個未成年媽媽那樣看管我。有時我們又像是一起被困在房子的陌生人。我鍾愛一隻屬於她的毛偶，每個下午都向她借來玩。直至某天，她被我惹得不耐煩：「別再問我借了。」一把從床上抓起那粉紅色的狗塞進我懷裡：「送給你。」我卻難過得想哭，並不希望我的擁有意味著她的失去：「這樣你就沒有狗。」

「我不愛狗。」她低頭在縫紉機前用布碎製作給洋娃娃的新衣，眼睛也不抬起來說：「拿去吧。」她喜歡的洋娃娃只有頭和四肢是塑膠，應該擁有女性特徵的部分，卻是軟綿綿的麻布。它最像女孩的是那雙躺下來會閉上，坐起來又會自動張開的睫毛很長的眼睛。據說少女是香的，但根據少女形象造出來的洋娃娃身上的塑膠味很臭。我習慣了把臉埋進毛偶的絨毛，嗅出它們靈魂的氣息，給它們起名，辨別它們的個性特質，對著牆壁說出它們的故事。牆上有我和粉紅狗的影子，對影成四個。

我始終不知道，姊姊有沒有在狗的事情上撒謊。為了維持人際關係和諧，她常常言不由衷。她粉飾過的言辭，就像她縫製的洋娃娃衣服，貼身又舒適。長大成人的條件就是恰到好處地撒謊，而姊姊是典型的長女，當她還是個孩子，就在擔演大人的角色。說謊者往往連自己也欺騙。究竟我們的喜惡和性情，有多少是個人意志的選擇，又有多少是基因遺傳，或屈從於家族業力影響的人生角色？或許我和姊姊都是順從者，當母親把姊妹反目的故事劃為危險場所，我們只能走向另一端。姊姊迴避憤怒和衝突的方法是隱藏真實的自我，而我則是和他人保持距離。

母親並不知道，我和姊姊真正的關係，其實是洋娃娃和狗毛偶。我們在生命早期已知曉彼此的差異，幾近不同的物種，無從比較，也不強求一致。母親跟姨母的不合則源於她們的相似，以致沒法接納對方的不同。滿口粗言穢語並不是用做傳達訊息，更多的是釋放情緒，展示權力，發言是發洩。熱愛文字的母親卻反覆細嚼粗話的含義，吃下許多帶毒的苦。姨母可能沒有發現自己說了什麼，只看到一個不斷把她拒諸門外的妹妹。她們都在質問對方相同的問題：「你為何不能擁抱我身上的刺？」酒樓事件之後，姨母怒氣沖沖地帶著姨丈走到母親家門前，繼續破口大罵。母親關門不願再見。從未目睹這件事的我，感到她們很像痛苦地分手又復合不果的情侶。

原生家庭的親人是什麼呢？或許是生命予我們的幾個血脈相連者，終此一生，不必努力維繫仍然有關係，卻也永遠甩不掉，即使遠離也不真正相分。在這個前提下，要創造怎樣的關係？是折磨的回憶，還是原諒的出口？

姊姊婚後不久，就隨著丈夫在世界各地工作和旅居。我們早已不再活在同一個屋簷下。可是無論她住在哪個國家，都會算好時差，每週致電我密談一小時。她說：「因為我需要你聆聽我的傾吐。」我知道這是個謊，真正的原因是，她擔憂獨居的我沒有談話的對象。每週的電話，就是她塞進我胸口的那隻毛茸茸粉紅狗。●

▓【沉默炸藥】隔週週一見刊。

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