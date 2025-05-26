【家庭plus．婚姻研究院】婆婆生事 老公站前線

圖／達志影像

文／慧音

婆婆很愛下指導棋，總是過度干涉子女生活，連「三餐要吃什麼」這種雞毛蒜皮、芝麻綠豆小事她都不放過，即便大家都已經長大成人，各自成家立業，她強迫的愛，有時還真讓人喘不過氣。

只要不照其意願行事，她就會「以愛為由」、「以孝之名」開始嘮嘮叨叨、絮絮不休，出口大家耳熟能詳的情勒慣用句「我是為你好」、「我再活也沒幾年」，同住的我們，往往首當其衝先面對這場「情緒風暴」。

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某次連假打算帶孩子回娘家，她居然說：「這次不要回去，要留在家，我擲筊問菩薩的，你爸爸一直叫我不要講，但是我覺得還是要講。」外子只能無奈搖頭，明明就是一件小事，講得他覺得自己好像觸犯天條不可饒恕似的。雖然公公會在一旁苦口婆心幫腔勸說，但仍舊徒勞無功，婆婆依然故我。

多虧外子界線明確，堅定人生棋盤由自己布局，誰都別想在背後操控，決定好的事不會因為上演一齣家庭倫理劇，就受到動搖，輕易改變立場，沒有成為被擺布的一只棋子，否則難保我們的婚姻關係不會受到影響。

我也曾試圖想要平息風暴、改變風向，期盼沉重的愛也能化為輕盈，結果嘗試了幾次，發現有些事情不是努力就能解決，終究認清自己沒有力量可以扭轉局面，因此，還是交由外子站出第一線去衝鋒陷陣當「炮灰」。但感念這個已過古稀之年奔八的老母親，多年來為家奔波、勞碌辛苦付出，他還是會適時做一點無傷大雅的小讓步。況且風雨總有停歇時，家人哪有隔夜仇，母子倆脾氣來得快去得也快，一覺醒來壓根兒忘得一乾二淨了。

人們總覺得「別人家的草地比較綠」，「外國的月亮比較圓」，事實上「家家有本難念的經」，非關對錯，人前呈現的是光鮮亮麗的一面，轉身背後卻隱藏著許多難以言喻之情，無需羨慕別人，專注於我所能做，退居二線，在狂風暴雨來臨前，預先做好心理建設；在風平浪靜之後，陪伴始終站在前線為我遮風擋雨的外子，收拾內心泥濘和髒亂，讓那些不愉快都成為過去，重拾笑容，找回昔日平靜。

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