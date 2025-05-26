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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．親子會客室】讓兒子看見相信

2025/05/26 05:30

讓兒子看見相信讓兒子看見相信

文／曾維瑜

整理了家裡少用和汰換的棉被和毛巾，清洗乾淨，上網找了一個救援並收容流浪狗的組織，事先電話聯繫確認他們有需求，便打算找一天送過去給狗狗們。

這事得找兒子一起，因為這樣的組織需要夠大的場所收容，通常不會在市區內，再者棉被、毛巾體積龐大，也沒有適當的包裝方式，無法請快遞代勞，我需要兒子的車。

不過，與其說需要兒子的車，我更想在做這件事的過程，讓兒子參與。

其實身教更勝於言教，真心花了時間教養孩子的父母，應該會有很深的體悟，從觀察孩子的言行，我們常常可以得到很多的體悟，像照鏡子一樣，想想孩子為什麼會這樣說、那樣做，再想想自己平時又是怎麼說、怎麼做的，如果有珍惜的價值，最好的方法，就是化成行動，然後讓孩子耳濡目染，比如待人以禮、尊重他人、有同理心、或是盡己之力行善。

驅車來到平溪山區，遠遠地狗狗們便迎了上來，熱情吠叫，我們下車，看到兩位婦人正在奮力清洗被褥，兒子把裝在棉被袋的物資扛下車交給婦人，我們跟狗狗們稍微玩耍了一下，便離開了。

一去一回共兩小時，僅是為了親手交付這袋物資。兒子問我，為什麼這兩位婦人會願意在深山中為流浪狗做事，我說，她們必然有她們的相信，而每個人只要願意做出自己小小的善良，就可以集合成一個夠大的善良，支撐住這個世間不可避免的苦難和遺憾，人類因此就可以持續往前，生命也會有更美好的延續。

這是我的相信，也是我想讓兒子看見的相信。

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