【家庭plus．銀髮俱樂部】活動筋骨 自得其樂

活動筋骨 自得其樂

文／中玄

65歲開始練習慢跑三年多。路線總是從自家走到中正橋，從橋邊一條小斜坡，下到河濱公園步道的小徑，沿著步道跑個六、七公里，到景美橋後，搭捷運回家。

後來中正橋改建新橋，封閉了小斜坡，我卻像電影中的阿甘，有點自閉症的樣子，找不到慣有的跑步路線，於是就放棄晨跑了。

請繼續往下閱讀...

打羽球二十多年，到70歲這一、兩年，因動了白內障和身體的兩次手術，打球屢次請假，壞了我不常請假的羽球模範生口碑，也自感身體老了，不宜再做這激烈的運動，於是告別球友，打完引退賽後，退出羽球社團。

但要健康，仍要活動手腳筋骨才好。所以，我下定決心做一小事，就是最簡單的走路。我以日行萬步為目標，且不勉強一次完成，從清早特別繞到兩百公尺外的陸橋，爬樓梯訓練腳力，一邊做甩手操一番，再反方向去超商買報紙，這樣可得兩千步左右。吃完早餐，我去工作室閱讀、寫作，來回走路，已可累積到四千多步。下午，我和老妻去植物園散步或拜訪古蹟、參觀展覽，多以步行為主，到黃昏，幾乎都已達一萬步了。若是去遠一點，我的計步電子錶，會傳來震動聲，錶面上呈現一顆閃亮的星星，恭喜我達標一萬兩千步了。

以前只有旅行才能日行萬步以上，現在變成日常小事了。

下雨天呢？別怕，我還有中正紀念堂的迴廊可走，據說走一圈，也會有兩公里，加上來回腳程，一萬多步還是小事。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法