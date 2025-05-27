【藝術文化】奈良美智巡台旅行第4站 6月「跟著朦朧潮濕的一天」去金瓜石囉

奈良美智巡台第4站確定「跟著朦朧潮濕的一天去金瓜石」。（文總提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕隨著屏東美術館的展覽落幕，日本藝術家奈良美智「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」10年計畫，將於6月前往第4站開展，主辦單位文化總會前日在粉專貼文，針對新的落腳處點出許多提示，要大家猜猜看，結果留言刷一排都是九份、金瓜石，文總也於昨（26）日證實，確實就是位於瑞芳的「台電金水基地」。

奈良美智在社群貼文暗示〈朦朧潮濕的一天〉第4站展出地點。（翻攝自X）

其實近來奈良美智也常在自己的推特釋出第4站相關訊息，包括對地點的描述，以及新的周邊文創品，可以感受到藝術家對這新的展出地點充滿期待。尤其上星期的貼文，大意是指，有6幅油畫與13幅素描已送往台灣，下一站在新北市近郊，那裡的台灣電力公司舊建築，年輕人們正努力改造成一個有趣的地方，「它靠近著名的九份， 6月27日開幕！」

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奈良美智陸續在自己的推文釋出第4站相關訊息，包括周邊文創品都相當吸睛。（翻攝自X）

文總在「奈良美智特展」粉專的猜謎活動，則對展覽地點這樣描繪：「1.時常下雨，充滿朦朧潮濕的感覺；2.因台灣淘金熱潮而開啟輝煌歲月；3.名字起源於金礦，但台語意思則是南瓜；4.據傳，當地目前還藏有市值超過600億的金礦。」只能說，這樣的提示實在太明顯，粉絲們應該也都對此很滿意，紛紛接力回報答案。

不過，雖然地點確認，真正的展館還是由文總揭曉，文總表示，奈良美智所說的「台灣電力公司舊建築」，其實就是去年曾參與「黃金盛典藝術祭」，做為展場之一的「台電金水基地」。

位於瑞芳的水金九地區（水湳洞、金瓜石、九份），過去因開採金礦而繁華一時，不只風景絕佳，至今也保留了許多珍貴的文化資產。台電公司近年積極修復當地重要古蹟建築，並於去年8月推出黃金盛典藝術祭，由「台電金水基地」轉型的複合式空間，即於藝術祭中首度曝光。

位於新北市瑞芳區洞頂路361號的「台電金水基地」，4層樓的老建築，右邊可遠看十三層遺址，左邊可眺覽陰陽海，從奈良美智推文張貼的改裝中的照片可知，室內空間往外就可看到海，相當令人神往。「跟著朦朧潮濕的一天去金瓜石」，將於6月28日展出至9月28日。

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