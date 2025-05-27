【藝術文化】新台漫時代向下扎根 文化部首設「青漫獎」

鎖定高中職學齡，首屆「青漫獎」徵件，凡出生於96至98年的中華民國國民，也可以個人參加。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕為「新台漫時代」打根基，文化部首設「青漫獎」，向高中職年紀的青少年招手，首屆徵件期限，自即日起至9月19日受理報名。文化部長李遠表示，漫畫在不同的時代，都深刻影響每個年齡層的人，期待藉此新設漫畫獎項向下扎根，為台漫產業走向國際奠定關鍵基礎。

李遠表示，政府自2010年首辦「金漫獎」、2018年設漫畫輔導金，近年還有中長篇漫畫產製補助、外譯推廣、跨域媒合等政策推動，使台灣漫畫一步步開花結果，也逐漸在國際嶄露頭角，如被譽為「漫畫界諾貝爾獎」的「日本國際漫畫大賞」，台灣近年共獲得2金9銀21銅的成績。在台漫走向國際的時刻，人才培育及讀者培養是重要關鍵，因此，文化部在過去政策的基礎上新設「青漫獎」，鼓勵高中職年紀的青少年投入創作。

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文化部說明，「青漫獎」是參考在日本已有34屆且備受歡迎的「高知漫畫甲子園」，以競賽激起高中生創作漫畫熱情。首屆競賽分為團體組及個人組2類，團體組以學校（含實驗教育機構）為單位報名，每所學校以2組為限，作品形式以頁漫17-46頁或條漫40格以上，獎項共計30個，獎金最高15萬元；另外設立個人組，開放高中職學生、青少年自行報名參賽，作品形式為1-4頁4格漫畫，獎項共計17個，獎金最高4萬元。文化部將於徵件期間進校園辦理講座或工作坊，後續也將針對獲獎者規畫培力輔導。

「青漫獎」採線上申請報名，詳詢文化部獎補助資訊網（https://grants.moc.gov.tw）。

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