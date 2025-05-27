自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】走進「捷克最美麗的書展」 感受視覺藝術與文學魅力

2025/05/27 05:30

展區陳列捷克年度書籍設計，從裝幀到印刷展現書籍視覺語言的多樣風貌。（TDRI提供）展區陳列捷克年度書籍設計，從裝幀到印刷展現書籍視覺語言的多樣風貌。（TDRI提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台灣設計研究院與捷克中心台北攜手舉辦的「捷克最美麗的書展」，即日起至8月10日於「不只是圖書館」展出，聚焦捷克書籍設計與當代文學，藉由精選得獎書籍、捷克當代散文選集與插畫作品，呈現捷克視覺藝術與文學創作間的多元探索。

現場同步展出捷克插畫家以文本作品延伸創作的繪本、海報與陶瓷設計。（TDRI提供）現場同步展出捷克插畫家以文本作品延伸創作的繪本、海報與陶瓷設計。（TDRI提供）

展覽分為兩大展區。第1展區以捷克書籍設計年度盛事「捷克最美的書」競賽為主題，精選第59屆競賽中入圍與得獎的30本作品。該競賽自1965年由捷克文化部與捷克文學館共同主辦至今，為捷克書籍設計界最具歷史與代表性的獎項。本屆共有336件作品報名，類別涵蓋專業文獻、兒童與青少年讀物、藝術書籍等7大領域，並設有學生與青年設計師專屬獎項，顯示新銳世代的創作潛力與多樣觀點。展出的書籍作品融合了印刷工藝、裝幀設計與創意視覺語言，體現書籍做為文化載體的角色，並引領觀眾重新思考閱讀與設計之間的關係。

第2展區則聚焦捷克中心台北出版的文學選集《外在所缺乏的，內心尋覓不著》，收錄捷克近30年來11部具代表性的當代散文節選，反映當代社會與文化轉型中的文學思潮與人文關懷。為加強閱讀體驗，展覽邀請7位捷克插畫家以書中作品為靈感創作插圖，並展出其延伸創作的繪本、陶瓷與海報。「捷克最美麗的書展」透過文字與圖像的交錯展出，構築出兼具知性與感性的文化體驗。詳詢TDRI官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應