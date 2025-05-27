【藝術文化】走進「捷克最美麗的書展」 感受視覺藝術與文學魅力

展區陳列捷克年度書籍設計，從裝幀到印刷展現書籍視覺語言的多樣風貌。（TDRI提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台灣設計研究院與捷克中心台北攜手舉辦的「捷克最美麗的書展」，即日起至8月10日於「不只是圖書館」展出，聚焦捷克書籍設計與當代文學，藉由精選得獎書籍、捷克當代散文選集與插畫作品，呈現捷克視覺藝術與文學創作間的多元探索。

現場同步展出捷克插畫家以文本作品延伸創作的繪本、海報與陶瓷設計。（TDRI提供）

展覽分為兩大展區。第1展區以捷克書籍設計年度盛事「捷克最美的書」競賽為主題，精選第59屆競賽中入圍與得獎的30本作品。該競賽自1965年由捷克文化部與捷克文學館共同主辦至今，為捷克書籍設計界最具歷史與代表性的獎項。本屆共有336件作品報名，類別涵蓋專業文獻、兒童與青少年讀物、藝術書籍等7大領域，並設有學生與青年設計師專屬獎項，顯示新銳世代的創作潛力與多樣觀點。展出的書籍作品融合了印刷工藝、裝幀設計與創意視覺語言，體現書籍做為文化載體的角色，並引領觀眾重新思考閱讀與設計之間的關係。

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第2展區則聚焦捷克中心台北出版的文學選集《外在所缺乏的，內心尋覓不著》，收錄捷克近30年來11部具代表性的當代散文節選，反映當代社會與文化轉型中的文學思潮與人文關懷。為加強閱讀體驗，展覽邀請7位捷克插畫家以書中作品為靈感創作插圖，並展出其延伸創作的繪本、陶瓷與海報。「捷克最美麗的書展」透過文字與圖像的交錯展出，構築出兼具知性與感性的文化體驗。詳詢TDRI官網。

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