【自由副刊．散文精摘】 廖瞇／小廖與阿美的沖印歲月，還有攝影家三叔公 － 2之2

二十一歲的李鳴鵰於廣州念嶺南美術學塾時留影。（李道真提供）

◎廖瞇

1946年，李鳴鵰與廖月結婚時合影。（李道真提供）

少年修片師李鳴鵰

十四歲的李鳴鵰，從圖書館借閱書籍回大溪寫場閱讀。（廖良福攝影，李道真提供）

小廖十九歲時，去到三叔李鳴鵰的公司當學徒；李鳴鵰則是在十四歲時，去到叔叔廖良福的寫真館當學徒。李鳴鵰最初學的是，修片的功夫。

〈牧羊童〉，李鳴鵰攝影作品，1947。 （李道真提供）

我看過小廖修片，拿著削得極細極長的鉛筆，坐在修片台前，就著放大鏡底下的底片修片，塗掉細紋、塗掉眼袋。小時的我一直對這樣的工作感到好奇，好奇那握著極細極長鉛筆的手感，很想問爸爸我也可以修修看嗎，話卻一直收在嘴裡。現在，我想像著十四歲的李鳴鵰，想像他坐在修片台前。

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〈模特兒〉，李鳴鵰攝影作品，1950。 （李道真提供）

日治時期用的是玻璃底片。

〈淡水沙崙〉，李鳴鵰攝影作品，1948。（李道真提供）

第一次看到「玻璃底片」這個詞，感到非常驚奇。底片並不是我一直以為的那個樣子，長長一條膠卷收在不透光的硬殼裡，而是一塊玻璃板，上頭塗了感光乳劑。原來從前的底片是硬的，不是軟的，不是軟片。我所習以為常的，在一百年前不是那個樣子。從前修片也不像現在用手機拍照，按一下美肌，一張臉瞬間變得美美白白透透亮亮；那時修片不只得用上鉛筆，還得持修整刀或車針筆。

車針筆，縫紉機的車針，拿在手上像筆，可用來刮除影像。原以為修片有一套專門工具，後來才知道當時多半就地取材。看過一套日治時期遺留下來的修片台，修片台的小抽屜裡，沒見著車針筆，倒是有鋼筆頭。

修片極耗眼力、極需耐心，李鳴鵰才十四歲，可他做得來，他持著鉛筆與車針，一片一片地修著。在大溪寫場待了一年後，廖良福知道他一直很想去外地進修，也想繼續求學，便介紹他到友人洪汝修在台北艋舺開的富士寫真館當學徒。洪汝修大李鳴鵰五歲，雖是師傅，但更像是他的兄長與朋友。李鳴鵰住在洪家，白天在寫真館幫忙，晚上則到公立預備學校進修，他原本就好學，現在終於可一圓求學之夢，但在這之前，他得先讓自己能在經濟上自立。

「賃修整」，是當時的一種代工行業。那時的相館若生意太好，或老師傅上了年紀眼力吃不消，便會將修片的工作外包出去。李鳴鵰在洪家修業一年多後，便帶著自己的修片作品，走訪台北幾家有名的相館向師傅討教，他走得勤，很快地連一些日本師傅都知道有這麼一位修片的少年家。李鳴鵰為人隨和，手藝好，做事確實、準時，他獲得一些工作機會，漸漸地在台北的照相業界積累了自己的口碑。

當時拍一幀照片要兩元五角，修片可得兩角五分，李鳴鵰靠著修片，一個月就可掙得四十元，差不多是受薪階級一個月的薪水。十七歲時，已經是個能獨當一面的修片師傅，他存了錢，在十八歲為自己買了台櫻花牌的一二○相機。與鄧南光、張才不同，李鳴鵰是先成為修片師傅，才開始拍照。

我看著李鳴鵰的年少經歷，看著他原本出生在大戶人家，後因分家而不得不中斷學業，開啟學徒生涯。這個人我要叫三叔公，實際上卻是我曾祖父的二子，他的年少經歷與手足們大不相同。李鳴鵰在家族中的位置微妙，他是老二，不是那個必須照顧弟妹的長子，但也不是需要被照顧的手足。他不用賺錢寄錢回家，但必須當學徒自食其力。當他成為能獨立自主的修片師傅後，他認真賺錢存錢，好讓自己之後能夠繼續求學。

而我的阿公就沒有繼續求學。他是長子，小學畢業後就遠赴海南島做生意，賺錢供給家用。我問小廖阿公做些什麼生意？「賣冰棒啊，他有製冰的機器。他還會去日軍福利社賣鐘錶或修理。」「你大伯是在海南島出生的。」國民政府來台後，阿公帶著阿嬤和大伯回台灣開鐘錶店，但因為喜歡打麻將而被詐賭，鐘錶店沒了，之後也就一直風風雨雨。

所幸那時弟弟妹妹們也都長大自立。三叔公李鳴鵰早就在外頭當學徒，其他的弟弟則是能讀就盡量讀，四叔公、五叔公、六叔公到最小的七叔公，每個人都有還不錯的出路。四叔公是糧食局的主管；五叔公師專畢業原本擔任教職，後來到三叔公的公司當總經理；六叔公是飛行員：七叔公則在三叔公的公司負責財務。

家族中，李鳴鵰可說是靠著一己之力，白手起家。小廖總說，你三叔公很會做生意。可這個會做生意的形象，與我在攝影集中見到的照片感覺大不相同。李鳴鵰的攝影溫和、不銳利，沒有印象中生意人的精明與計算。他的照片有一種時間感，彷彿在等，他不是去抓，而是在等。

1938年日軍占領廣東，對商人來說，戰亂正是利市，亦師亦友的洪汝修去到廣東發展，從事廣州及廣西南寧的物資買賣。1940年，太平洋戰爭爆發的前夕，李鳴鵰也去到廣州，與洪汝修及一名王姓友人一同經營寫真館，那年他十九歲。

我原以為戰亂會限縮人生的自由，但李鳴鵰反而在這樣的時地遇到了機會。戰時管制照相器材，因此不論寫真或材料買賣，反而有它特別的行情；而他原本就會日文，到了廣東後又學會了粵語，他用粵語跟廣東人做生意，同時在中國人開設的補習班教日語。他很快融入當地，也找到了心儀的學校，他進到嶺南美術學塾，跟著中國老師學習南畫，跟著日本老師學習水彩。他不僅在經濟上能夠自立，也終於能學習他喜歡的事物。

但這樣的自由卻存在著矛盾。廣東有中國人與日本人，這兩者在政治上的關係是侵略者與被侵略者，他是怎麼跟他們相處的呢？李鳴鵰是從台灣來的「日本人」，卻又不是真正的日本人。在廣東的那段日子，他拍了許多照片，他看見了什麼？可惜這些照片無法跟著他回到台灣。

1941年，太平洋戰爭爆發。1942年，日本政府頒布新聞管制令，相紙、底片成為難以入手的物資，寫真館的生意幾乎做不下去，李鳴鵰也估計著日本籍的自己遲早會被徵召，便決定志願入伍至「防疫給水部」衛生部隊，駐紮於廣東市市郊。他先前在嶺南學塾學畫，因此以美校學員的身分成為文職軍屬，負責繪製預防傳染病之文宣與海報，並教授數十名日軍部隊在當地雇用的人說日語。

軍屬，指的是軍隊中非直接從事戰鬥行動的軍人，而這個部隊只有李鳴鵰與另一名日籍台灣軍屬，除此之外全是從日本鄉下來的年輕人。這是李鳴鵰第一次接觸到生活在日本的日本人，他回憶起從前在台灣，曾經被日本青年斥罵「清國奴」，那句話深刻地在他腦海裡，而在部隊卻沒有發生過被日本人欺壓的不快，兩種不同的經驗同時存在李鳴鵰的心裡。

一年後李鳴鵰退伍，回到廣州。此時戰爭進入白熱化，已無法重開照相館，必須另謀出路。出路，不只是形容，更是一種現實描述，戰爭使得原本的路被截斷，為了生活就是得再找出路。他遷居至日本管轄的香港九龍，從事運輸工作，另受聘於廣州某小型造船廠，擔任日文顧問。這工作乍聽之下像是文書職，但其實是打通關。戰時物資與運輸工具缺乏，打撈沉船再予以翻修的行業因應而生，利潤相當可觀。打撈沉船必須得到日軍許可，廣東人於是找了懂粵語又會日文的李鳴鵰居中翻譯，而他也跟著廣東人一起進入珠江。他說那些船老大，船艙總藏著槍枝以備不時之需。工作是翻譯，卻有種混道上的感覺，利潤伴隨風險而來。

1945年8月15日，日本無條件投降，原為日本籍的台灣人李鳴鵰頓時身分未定，被接管香港的英軍強行送入集中營。這又讓他看到龍蛇雜處，衝突混亂，日本人、韓國人、台灣人、醫生、商人、流氓什麼都有，集中營裡亂，有人結群成立類似外交委員會的團體與英方交涉，也有自律組織來維持內部秩序與避免紛爭，李鳴鵰是維持秩序的重要幹部。

或許因為能同時說台、日、中、粵四種語言，或許為人溫和，李鳴鵰似乎一直扮演著中間人的角色。十九到二十五歲的他，被洪流沖著走，但他不設限，只要遇到機會就去試，擴展了不少關係，建立了人脈，甚至在集中營裡的日子也是。可李鳴鵰也不是冒險型的，他不賭，他有了一步才走下一步。

「算起來有五、六年呢，可以說是青年時代到差不多二十四、五歲，這中間，以智慧來看社會每天一直在變化，在那個時代。」李鳴鵰在紀錄片中，用台語這樣說著。

1946年，李鳴鵰終於得以離開集中營，他乘坐英國政府租借的中國輪船，被遣返回台灣。他在基隆港上岸，身無一物，那段日子在廣東香港拍的照片全數無法帶走，他捏著手中僅有的返鄉車票，回到故鄉大溪。●

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