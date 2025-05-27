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【自由副刊．用藝術發聲】 周書毅／移動所思：從高雄到柏林 － 上

2025/05/27 05:30

◎周書毅◎周書毅

◎周書毅

一座城市的文化在哪裡，藝術就在那裡。那麼，一座城市應該擁有多少藝術空間？有多少人需要自己的生活中保有藝術？有多少藝術文化工作者與你居住同一座城市，並且你能夠非常靠近他的藝術？無論是欣賞、感受、釋放，透過你的生命共振，用最日常的方式接近。

上個月底，我從台灣高雄飛到德國首都柏林，一處不停重生與再生之地。柏林人口是高雄的三倍，而高雄的土地面積則是柏林的三倍多，但此處文化藝術中心的密度卻遠遠超過高雄。也許不應以高雄，而應以台北來比較？柏林有難以計數的劇院與可供選擇的表演，還有大量支持藝文展演的人口，也許才是最難相提並論的。用數字來比較，雖是不公平的，畢竟從歷史文化的時間軸來看，其巨大的差別在於時間的累積、讓藝術走入常民的文化教育，還有那給出的想像空間。

有時出國創作與表演，最怕用過於「比較」的觀點來看自己的國家，在與他國的差異之間找不到確切的思考角度。也許「對比」是最簡單能理解差異的入口，有了認知後，再深入去追尋原因：究竟一座城市如何形成此刻的姿態？

柏林有許多私人藝文空間，特別是表演藝術方面。而高雄除了衛武營國家藝術文化中心、大東文化藝術中心、高雄市文化中心、岡山文化中心以及傳統藝術中心新成立的中山堂劇場、駁二正港小劇場，民間的表演藝術空間非常稀少，而上述空間的營運方式，亦少了藝術核心人才的角色；除了衛武營，其他多半是政府機關的公務體系運作，關於如何發展節目，少了長期規畫，長年下來，這些表演場所多為買辦或以外租為主，對在地人才的發展或如何與國際連結，也難以有持續性的發展，進而影響下一個世代留在高雄的意願。這樣迫切的現象少有人關注，選擇北漂只好成為藝文工作者的常態。近年臺灣舞蹈生態行動協會的創立，南台灣表演藝術發展協會的世代接棒，期盼能藉此扮演對話的橋梁，開啟更多討論與反思。

近日的我，在柏林與萊比錫排練，而舞蹈創作最重要的就是空間，做為一個獨立表演藝術工作者，在尚未有能力擁有自己的空間時，租借場地成為唯一的方式。德國有許多發展已久的舞蹈機構，對於藝術家日租工作室提供相對友善的價格，得以支持創作生態的循環，這應也是政府的責任之一。相反，如果一個國家或城市，缺乏讓獨立創作者有能力承租的空間，每一個空間都需要以商業模式維持，那麼，又將會失去什麼呢？

（待續）

■【用藝術發聲】隔週週二見刊。

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