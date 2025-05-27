【自由副刊】 尹金／嫁妝

◎尹金

◎尹金

婚後移居，工作需往返兩鎮，媽想買一台機車做為嫁妝，換我騎了十年的老車。十年之前，媽也說要為我買車，更拿回KIWI100的型錄說任君挑選，那時駕照剛得手，型錄上的機車無一不顯甜美，彷彿騎上去就能退盡陽剛銳氣，人也會立即變美。當下我指了紅色，牽回來的卻是銀色高手125，媽像個做錯事的小孩一樣窘笑著，「我覺得……還是一二五比較好載東西啦。」

有了前車之鑑，這次她拉著我去看車，但當時新車的價格要她兩個月的薪水，我說毋免，媽卻說，「要，我有存。」她筆直地走向繽紛多彩的那區，最後買了一台萊姆拿鐵，名稱很寫意，價格卻較那些黑藍銀灰貴上一萬。

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新車到家那日，媽手裡拿著小紙條，上面寫滿操作方式，「老闆說這是電腦的，要學著用。」不諳電機的她一邊示範一邊抱怨老闆字好小，全然沒發現我正看著她，努力眨著眼睛不讓眼淚往下掉。●

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