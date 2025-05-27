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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活停看聽】關懷移工 適時遞愛

2025/05/27 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／李月治

娜娜是新來的泰國移工，今年30歲。18歲結婚的她，已經是四個孩子的媽。據仲介說，她家庭十分貧困，生計無著，只得把孩子託給父母，和老公來台灣打拚，尋一線生機。初來乍到的娜娜一句中文都不會講，交代工作只能比手畫腳，還好她頗聰明，一點即通。

入冬後冷氣團一波接一波，生活在熱帶地區的娜娜頗不習慣台灣的冷冽，上班時穿著連帽T，縮著脖子把頭部包緊緊，關心詢問，原來不小心感冒了，趕緊聯絡仲介帶她去看醫生，同事還送她保暖的外套。

這天娜娜在上班時，突然哭出來，大家不明所以，問她發生何事也講不清楚。後來她點開手機相簿讓我們看，不禁吃了一驚，照片上一個三、四歲的小女孩躺在病床上，全身插滿管子，也不知道是生了什麼病，她又讓我們看孩子健康時活蹦亂跳的照片，兩相比較，看著看著又心疼得哭出來。

我們懂做母親的心，同理她在異鄉日夜牽掛孩子病情的煎熬和痛苦。只是語言不通，不知如何安慰她，只能拍拍她的肩，給她一個溫暖的擁抱，祝福孩子早日康復。

問她要不要請假回去看女兒？她點頭又搖頭，我們明白她的處境，才來台沒多久，一趟機票所費不貲，她恐怕無力負擔。如果放棄工作，回泰國守著孩子，那12萬的仲介費怎麼還？

看著她苦惱得頻頻歎息、哭泣，讓人不忍，也心疼那病中的孩子。如果她想請假回去一趟，大家願意集資幫她付機票錢。

這天看娜娜情緒略緩和了些，臉上有了些許笑容，比手畫腳一番，原來她女兒病情好轉，不禁為她鬆了一口氣。再次輕輕擁抱她，要她加油，她感受到溫暖，雙手合十稱謝。

不禁想起隻身在日本打工的女兒，在抹茶冰淇淋店上班時，店長阿姨很疼惜照顧她。剛開始學擠冰淇淋，擠壞了，阿姨會輕輕抱抱她，給她無聲的鼓勵，也常送些餅乾零嘴小禮物，溫暖異鄉遊子的心，讓她在追夢的路上，有了前行的力量。

「關山難越，誰悲失路之人？萍水相逢，盡是他鄉之客」想起娜娜的際遇，人的一生，無不是艱難地越過一山又一山。萍水相逢，疼惜出外的孩子。當那些在外漂泊，尋夢的他鄉之客迷惘失路的時候，那些適時傳遞的溫暖和擁抱，是跨越了語言、文化隔閡，無聲的關愛。

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