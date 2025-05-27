自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．香草隨食札記】小麥草 變身娃娃

2025/05/27 05:30

綠色小麥草「頭髮」從娃娃頭頂冒出，模樣討喜。綠色小麥草「頭髮」從娃娃頭頂冒出，模樣討喜。

文、圖／蔡以倫

最近受邀到社區進行紓壓課程，與學員一起製作可愛的「草頭娃娃」。利用培養土、糖果襪，加上一把小麥草種子，就能捏出一張張有表情的小臉蛋。幾天後，綠色「頭髮」便會從娃娃頭頂冒出，模樣討喜。

一位長者在大學生志工陪伴下，完成了她人生中第一個草頭娃娃。她邊貼上眼睛與笑臉，邊說：「很幸福，感覺在天堂。」這句話讓我們都愣了一下，也感動許久。她像新手媽媽般為娃娃梳妝打扮，說要等它長出頭髮，替它梳頭綁辮。細膩的期待與照顧，是內心柔軟情感的投射──這正是植物療癒最真實的模樣：透過栽種與陪伴，重新與自己、與生命連結。

可愛的「頭髮」來自小麥草（Wheatgrass）。小麥種子在濕潤環境，一週就會發出嫩芽，翠綠柔軟。它營養豐富，含葉綠素、維生素、礦物質，也含有胺基酸與抗氧化物質。資料顯示，小麥草性寒涼，有助抗發炎、促進免疫力、改善膽固醇水平等。日常生活中，小麥草汁已是天然保健的象徵。

中國藥典《本草綱目》已收錄小麥草功效，有清熱解毒、健胃消食之效。在西方，小麥草自1930年代便被視為健康食品，推廣至今。從古到今，這片綠意始終與人的健康與心靈有著細膩的牽連。

除了人食用，小麥草也是寵物好朋友。它常被稱為「貓草」，幫助貓排毛球，促進腸胃蠕動。但與「貓薄荷」不同，小麥草不會讓貓咪興奮，它更像是一種日常的天然營養補給。

在紓壓療癒的課堂上，看著一位位長者、機構住民專注為草頭娃娃點綴五官、呵護澆水，我總會想：這不只是製作一個小作品，而是種下一抹希望。小小的麥草，悄悄地在心裡長出微笑的力量。（作者為淡水香草街屋主人）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應