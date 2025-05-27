【家庭plus．香草隨食札記】小麥草 變身娃娃

綠色小麥草「頭髮」從娃娃頭頂冒出，模樣討喜。

文、圖／蔡以倫

最近受邀到社區進行紓壓課程，與學員一起製作可愛的「草頭娃娃」。利用培養土、糖果襪，加上一把小麥草種子，就能捏出一張張有表情的小臉蛋。幾天後，綠色「頭髮」便會從娃娃頭頂冒出，模樣討喜。

一位長者在大學生志工陪伴下，完成了她人生中第一個草頭娃娃。她邊貼上眼睛與笑臉，邊說：「很幸福，感覺在天堂。」這句話讓我們都愣了一下，也感動許久。她像新手媽媽般為娃娃梳妝打扮，說要等它長出頭髮，替它梳頭綁辮。細膩的期待與照顧，是內心柔軟情感的投射──這正是植物療癒最真實的模樣：透過栽種與陪伴，重新與自己、與生命連結。

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可愛的「頭髮」來自小麥草（Wheatgrass）。小麥種子在濕潤環境，一週就會發出嫩芽，翠綠柔軟。它營養豐富，含葉綠素、維生素、礦物質，也含有胺基酸與抗氧化物質。資料顯示，小麥草性寒涼，有助抗發炎、促進免疫力、改善膽固醇水平等。日常生活中，小麥草汁已是天然保健的象徵。

中國藥典《本草綱目》已收錄小麥草功效，有清熱解毒、健胃消食之效。在西方，小麥草自1930年代便被視為健康食品，推廣至今。從古到今，這片綠意始終與人的健康與心靈有著細膩的牽連。

除了人食用，小麥草也是寵物好朋友。它常被稱為「貓草」，幫助貓排毛球，促進腸胃蠕動。但與「貓薄荷」不同，小麥草不會讓貓咪興奮，它更像是一種日常的天然營養補給。

在紓壓療癒的課堂上，看著一位位長者、機構住民專注為草頭娃娃點綴五官、呵護澆水，我總會想：這不只是製作一個小作品，而是種下一抹希望。小小的麥草，悄悄地在心裡長出微笑的力量。（作者為淡水香草街屋主人）

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