【家庭plus】我家的餐桌

圖／思雨

人數：3人

菜色說明：我和老公都是客家人，秉持勤儉持家跟健康的精神，除了偶爾外食，大部分的晚餐都會自己煮，簡單為主。

蒜泥白肉：只要把五花肉切成兩條小長條，以方便更快煮熟，丟入鍋中加入水煮即可，10分鐘後再用筷子插入，看是否已熟透，夾出切成薄片，另拿一個小碟，裡面放入剁碎的蒜頭加入醬油即可。

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高麗菜是現下時令的蔬菜，鍋中下油加幾粒蝦米爆香後，放入切絲的高麗菜翻炒至變色，再加入鹽巴調味即可上桌。再來一個蔥花煎蛋，營養簡單又實惠。蛋先打在碗裡攪拌均勻，蔥切碎再加入盛蛋的碗一起攪拌均勻，油熱下鍋，煎到焦黃再翻面，技術表現好時，可以整片完整地入盤，偶爾也會有表現不好的時候就差強人意。

客家人習慣要有湯，閒暇時可熬一些費時的湯，忙時則簡單為主，但也決不隨便。貢丸是找認識的朋友訂購的，好吃兼安心，加點自己有空時包好的餛飩（可分批放冷凍庫），上桌前再撒點蔥花，色香味俱全。（文、圖／思雨）

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