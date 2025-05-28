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【藝術文化】朱宗慶打擊樂團新星崛起 戴含芝、高瀚諺6/5啟動獨奏家生涯

2025/05/28 05:30

戴含芝在獨奏演出方面相當出色，是備受注目的打擊樂之星。（記者凌美雪攝）戴含芝在獨奏演出方面相當出色，是備受注目的打擊樂之星。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕朱宗慶打擊樂團第2季音樂會剛完成台北演出，預計6月7、8日兩天在台中與高雄巡演，在這之前，第3代團員戴含芝與高瀚諺生涯首次在國家音樂廳的「雙人獨奏會」，居然是6月5日登場，雖然兩人同聲說很緊張，但昨（27）日在宣告記者會上小露一手，獨當一面的氣場已帶明星光芒。

高瀚諺除演奏功力絕佳，同時也展現作曲方面的才華。（記者凌美雪攝）高瀚諺除演奏功力絕佳，同時也展現作曲方面的才華。（記者凌美雪攝）

或可說，在這麼多打擊樂學子之中，能夠通過一層層試煉晉升朱團20餘位正式團員之一的，都不是簡單的好手，而且能讓樂團藝術總監朱宗慶點名應該「為登上國家音樂廳做準備」，肯定有他的道理。戴含芝是擊樂劇場《木蘭》的雙卡司「擊樂木蘭」之一，高瀚諺則是演奏與創作俱佳；朱宗慶說，他們基本功都很好，不但在樂團的音樂會中經常擔任要角，兩人也都很有自己想法，是具有獨立藝術思考的音樂家。

朱宗慶（後排右4）率樂團成員一起力挺戴含芝（左4）與高瀚諺（右3）。（記者凌美雪攝）朱宗慶（後排右4）率樂團成員一起力挺戴含芝（左4）與高瀚諺（右3）。（記者凌美雪攝）

因為配合樂團音樂會時程與音樂廳檔期，「雙人獨奏會」最後敲定6月5日。也就是說，兩人都必須搶時間練習，待在排練室的時間比別人都多，讓朱宗慶笑說是「排練室重度使用者」，但也感到欣慰，因為若不是真正喜歡音樂，無法像這樣關起來苦練。

雙人獨奏會的主題「Inception」，有啟動獨奏家生涯的象徵。形式是上半場戴含芝、下半場高瀚諺。戴含芝將演出美國打擊樂家肯格羅西為她量身打造的〈怪物芭蕾〉，是以鼓類為主的獨奏曲；安藤的〈造化之形〉是罕見搭配預置音樂的鐵琴獨奏曲，前半段有機械感，最後卻呈現出很像葛利果聖歌的神聖感；第3首是助理藝術總監盧煥韋所寫的全新作品〈綻放〉，是一首非常少見的手鼓類樂器協奏曲。

高瀚諺的獨奏曲目，首先是艾爾伯特的馬林巴木琴獨奏曲〈感受陽光〉，是高瀚諺於2013年比利時木琴大賽奪冠時的第一輪選曲。接下來是樂團駐團作曲家帕沙達斯的經典作品〈一念一悟〉，融合了馬林巴木琴、綜合樂器與預置錄音，快速不停歇的節奏相當考驗演奏者的功力；最後裘德洛斯基的〈時間與金錢〉則是結合敲擊桌面演奏的綜合打擊樂曲。

兩人的半場獨奏會最後都有一首合奏曲，上半場安排的是美國作曲家凱克的〈通往無垠之界〉，是以木琴雙協奏曲的方式呈現，戴含芝表示，此曲結構充滿著無限往前的動能，相當適合在中場休息前帶給大家音樂會持續往下的感覺；下半場則是高瀚諺的全新創作〈起源與傳說—大武山之詩篇〉，因為兩人都來自屏東，大武山可說是從小陪伴的存在，高瀚諺表示：「我這次會純粹以音樂來敘景，運用各種6棒木琴的技巧，表現出大武山從隆起到現狀的萬千樣貌。」

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