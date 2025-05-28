【藝術文化】台灣文化人前進吉隆坡 系列講座饗書迷

導演侯季然將分享其長年走訪超過120家台灣獨立書店並拍攝紀錄片的觀察。（公視提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由文化部駐馬來西亞代表處文化組與誠品吉隆坡聯手舉辦的「台灣文學系列講座」，將於5月31日至9月20日於誠品吉隆坡舉行。今年講座活動邀請7位橫跨導演、出版人、閱讀推廣者與當代作家的台灣文化人接力登場，展開一場從獨立出版、生態書店到創作歷程的深度文化交流，讓馬來西亞讀者深入體會台灣文學與閱讀風景的多元樣貌。

獨立出版人陳夏民從編輯與實務經驗出發，暢談台灣獨立出版的能量。（五熊國際提供）

本屆活動首度以3位推動閱讀文化的實踐者做為開場：導演侯季然以紀錄片《書店裡的影像詩II》及講座「每一家書店都是一首詩」揭開序幕，分享其長年走訪超過120家台灣獨立書店的觀察；獨立出版人陳夏民則從編輯與實務經驗出發，講述如何以「小得剛剛好」的尺度打造出版能量；長期從事閱讀推廣的李惠貞則將分享閱讀如何轉化生命，開啟自由與自信的路徑。

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8月下旬至9月的講座則聚焦4位台灣具代表性的跨世代作家：楊双子以《臺灣漫遊錄》帶出其如何重返昭和時期的歷史虛構工程；洪愛珠透過飲食書寫，娓娓道來家庭與記憶的滋味；郭強生則將以《尋琴者》為引，談論小說書寫的時間跨度與情感密度；而資深作家平路則將壓軸登場，談文字如何成為穿梭想像與現實的奇幻旅程。

此次講座旨在以台灣文學為媒介，引發文化對話與書寫經驗的共鳴。駐馬來西亞代表處文化組表示，期望透過這7位文化人的分享，讓馬來西亞讀者不僅感受書寫的力量，也深入理解台灣出版產業如何在數位浪潮中探索出新的閱讀風景，建構實體書店與獨立出版的永續圖景。

配合講座活動，誠品吉隆坡將同步策辦小型書展與導讀活動，展出講者相關作品，進一步延伸文學閱讀的深度與互動性。更多活動資訊可詢「誠品馬來西亞」臉書專頁。

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