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【藝術文化】文策院第3屆董監事名單公布 文化部次長王時思兼任董事長

2025/05/28 05:30

第3屆文策院董事長將由文化部政務次長王時思兼任。（文化部提供）第3屆文策院董事長將由文化部政務次長王時思兼任。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部昨（27）日宣布，文化內容策進院（簡稱文策院）第3屆董監事人選經行政院核定，董事長將由文化部政務次長王時思兼任。文化部表示，期盼新屆團隊能強化與文化部整體政策的接軌，持續深化台灣文創產業的國內布局與國際連結。

文化部長李遠指出，感謝第2屆董事長蔡嘉駿及其團隊在承先啟後、穩健推動多元投資與國際布局方面所做出的努力，為文策院創下穩定成長的基礎。他強調，適逢文策院成立6年及第2個百億國發基金正式上路，第3屆董事長由政務次長王時思兼任，象徵文化部與文策院將在政策與執行上有更緊密的聯動。

王時思具備文化政策與產業推動經驗，未來將帶領文策院持續整合政府資源，優化投資策略，強化民間資金引動能力，使資源效益最大化，並強化文化科技創新的能量。

本屆新任董監事涵括多元，民間代表包括紀錄片導演李道明、廣播主持人馬世芳、廣達研究院院長張嘉淵、商業法律專家陳玲玉，以及電影與紀錄片研究者陳斌全。政府機關代表則包括經濟部、數位發展部、國科會、國發會、故宮博物院、交通部與文化部相關官員。文化部表示，第3屆董事與監事任期至2028年5月27日。

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