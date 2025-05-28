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藝文 > 自由副刊 > 散文隨筆

【自由副刊】 許閔淳／交換黃昏

2025/05/28 05:30

圖◎徐至宏圖◎徐至宏

◎許閔淳 圖◎徐至宏

早晨行經太原車站後，馬路側邊會出現一些地攤，上頭擺些看不清的零星小物，看顧這些物品的大多是中老年人，男人頭頂鴨舌帽，女人則是那種罩至脖子的遮陽帽。走近才發現有些攤販連底部的隔墊都無，一些玉石、充電線、玩偶、茶壺、腰包，就那樣赤裸裸地躺在人行磚上。

後來才知道，原來這些攤販是往內走去，以前被稱做「賊仔市」的延伸。他們讓我想起搬家時，最後總餘下許多不知如何分類的雜物，只好草草塞入某個袋子。如今這些袋子開膛破肚，腸子與血管、脾臟或膀胱，全都敞在這了，唯不知心臟是否還在？

第一次真正走入那個市場，被充斥在裡頭的古老空氣震撼，巨大而熾熱的太陽穿透頂層圓拱形的彩虹色塑膠布，讓空氣中增添魔幻的氣味。仔細一看，那並不是真正的彩虹排列，僅是湊合著煞似。

明明陽光烈豔，裡頭卻滿是黃昏。

成堆的衣服鞋子、珍珠項鍊與首飾、古錢水晶、神明或偉人銅像，擺著一尊白色脊椎骨模型的整骨攤、甚至還有書攤（書攤倒是神奇地有一整櫃頗新且標註著「現代經典文學」的書），若你沒親身走入過，也許會想像，那是一個類似復古市集的地方。

但不是的，它的空氣裡頭並沒有資本主義懷舊復古的浪漫氣味。那些成排堆疊的皮帶、排汗衫、3C用品、刀、電鍋、提箱式電腦伴唱機，全都僅是舊罷了。市場內部出奇的寬大綿長，偶爾出現看起來較年輕的攤子，也似傾陷這時空般，染上了昏黃。我走著看著，那些攤主擺出泰然自若的模樣，未被我好奇驚異的眼神叨擾。

上方一個又一個的彩虹刷過我，相同的攤販似乎再度出現，用帽子蓋住頭部的女子忽然從躺椅坐起，掀起頭上的帽子，掀起一顆女人的頭、男人的頭、少年與孩子的頭、老年人稀髮的頭。

忽然警覺，再不離開，我的頭顱也要被吸收，置換進這重複的黃昏。時光凝滯，一千顆時鐘掛在牆上，時針與分針錯落不同方位。《再見箱舟》裡那個被時間遺忘的村子浮現出來，空氣中飄散屬於人類最原始的欲望，夢境紛雜荒涼。時間是一個圓與迴圈，捨吉帶著惠子逃離村莊，他們帶著家當與山羊不眠不休走了三天三夜，在昏暗中找到一下榻處，欣慰地說：「至少我們離開我們的村子。」隔天，被陽光喚醒的捨吉環顧四周，看見灶裡仍燒著的火、水罈中漂著的黃色花瓣，發現這根本不是別處，而是原本和惠子搭建的簡陋住處。他大聲呼叫惠子，不可思議地望著眼前的屋子：「我們又走回來了。」

這個畫面與台詞令人不寒而慄，多麼可怕的詛咒。

也回到了原來的地方，那個從前總是抗拒的地帶。沒有老者向我兜售時鐘，當然也沒有對我說：「只要擁有時鐘，誰都可以讓太陽上山或下山。」時間僅是繼續往前。如果它倒轉二十年，會來到一塊蓊綠的田地，晚上傳出蛙鳴，那幾乎像是一場幻覺或夢境了，某次電話中，忍不住向母親詢問：「我們社區對面的市場，以前曾經是一塊田，對嗎？」

誰想得到呢？這個如今黃昏時刻即被車潮掩覆的地方。人們會問：「住在市場對面是不是很方便？」聖魔生死，許多物事的分野僅是虛線。

社區方方正正地圍繞起來，向天空張著一個口字。小學前我住進這個口裡的其中一間屋子，然後它好像就這樣咬住了我。無有動盪與搬遷，穩穩地與它嵌合，直到大學搬出，但即使身體不曾再與之有真正意義的居住關係，這間屋子與社區卻住進我的體內。

讀書時期，雖在同一縣市，但在尖峰時段輾轉於不同公車，而終於回到這裡時，總感覺那遍布它身上的白色磁磚又暗淡了些，這使得它愈來愈像一種史前巨型生物的骨架。從年輕到衰老的同個警衛還在，豔紅而滿溢的仙丹花還在，瓢蟲形狀的溜滑梯不在了，沒什麼大事，隔壁的鄰居也都康在。

經常地，拖著行李箱越過警衛室，被幾萬片磁磚環繞，忽然意識到對於有些人而言，這可能就是一輩子都必須見到的風景。fort-da，我去我來。

「小比阿姨的媽媽從頂樓跳下去，走了。」

「所以你先不要去頂樓。」

據說是黃昏症，日落症候群。婦人喝下幾罐清潔劑走上樓頂，那個很老的雜貨店遮雨棚凹了下去，承接比它還要老的婦人軀體。那瞬間，靈魂從肉體飛出了嗎？它就這樣凹陷許久，每回經過我都想：為什麼不拆掉呢？但沒有人提出疑問，也就這樣湮滅了。

馬路依舊熱鬧，人們在黃昏時湧入市場，我跟著走進去。這個市場充滿生機，擺著噴過水的蔬菜水果、上頭轉塑膠繩吊扇的魚肉，年輕攤販賣標榜健康的豆製品天貝，也有標榜用珊瑚草製作的低熱量涼糕、夾著芒果與草莓卡士達的三明治，更有設置整圈吧台座位和魚缸，經過一番裝潢的日本料理店。

逢魔時刻，市場裡盲眼的少年吹著陶笛，身披袈裟的和尚雙眼微閉輕敲木魚。我想起這個市場原本不在這裡，而是距離現址約七百公尺的一塊空地，那時的市場入口有長長的坡道。沒上幼稚園的我，經常跟著母親走上那坡道，彷彿進入大型動物的身體，裡頭溫暖、潮溼，帶著一些腥味。

炸物攤販大叔投來的八齒笑、魚丸攤阿伯濃密的眉毛、肉鬆攤的彌勒夫妻、雞肉攤阿姨遮蓋半邊臉的太田母斑……他們把這些原封不動地搬過來，像是從來沒有變過。想起孩童時期，我總納罕「搬家」這個詞彙，夾在社區第六層的住家要怎麼搬呢？需要怪手將那層切除，放到卡車上連夜搬走？那實在屬於太樂高式的天真想像。

許久以後我又走回這個市場，它的頂穹架設了降溫用的霧狀灑水器，像是真正成了變溫動物那樣習得調節的技能，一些熟悉的攤販恆常駐紮。面對這般長久的迴圈，總感到一絲心驚，卻也無不安心。像是翻開童年心愛的舊書，上頭的斑點印痕都還在。他們會認出我是二十幾年前那個和母親牽著手，經常光顧的女孩嗎？

《史記》記載：「古者相聚汲水，有物便賣，因成市，故曰『市井』。」現代人無此限制，四處皆能生成市場，而我似乎與之存在微妙緣分，除了住家對面的市場。每逢過年，回到阿嬤家的布店，那後方緊連的便是朴子的第一市場。布店和一鱔魚炒麵攤相連，我總會看見那神似孫悟空的師傅嚼著檳榔，在昏暗的光線裡，和手中大鍋的火焰拚搏，鱔魚如泥鰍般可疑，那真的是能夠吃的食物？兒時的我這麼想著。

在它被改造得如現在明亮以先，那些隱身在與老家相同的方形社區內的攤販，總令我感到可怖，也許是因為我們總在幫忙阿嬤收完店舖後，走回樓上的住處，經過那些黯淡的舖子時，總會聞到一股沉悶的腥味，帶血的內臟掛著、豬頭擺在一旁，有時會看見打著赤膊的伯伯揹著整副豬皮，緩慢地在微弱的光線下移動，遠遠望去，煞為駭人。

中央口字形的天井上，覆蓋著淺綠遮光罩，下方一層層的防護網張開，上頭落著一些盆栽、抹布。不只一次，夢見自己在這個設有攤販的老社區奔跑，躲在立起的布柱間、躲在豬皮底下。綠色的陽光、無止盡的網，似要將人永遠吸收，埋在這個鄉下小鎮。

眼前這個充滿彩虹穹頂的市場會一直存在嗎？它不像老家對面那個交易日常所需的市場，在這個意義層面上，或許它更接近藝術。

同行的朋友告訴我，要看到真正的「賊仔市」必須在清晨四、五點，天未明亮之時，那讓我想起蒲松齡的描寫的〈山市〉：「忽見山頭有孤塔聳起，高插青冥，相顧驚疑，念近中無此禪院。無何，見宮殿數十所，碧瓦飛甍，始悟為山市……又聞有早行者，見山上人煙市肆，與世無別，故又名『鬼市』云。」

鬼市二字則無法不讓人想到澎湖鬼市的傳說，虎井沉城，那個可能真實存在過的文明。腥臊的海邊，海底因鬼市而散發朱色光芒，需持犀牛角火炬，方可進入陰陽匯聚的交易場所。

關於市場交易與竊取，母親常說起這樣的故事。

「那時候的市場還沒搬過來，我在市場裡推著弟弟牽著你。那天才買了幾樣菜，就發現錢包不見了，裡面有五百元，當時的五百元很大，可以買很多東西。」

「女生一定要有自己的經濟能力。」

「我當時就是只當家庭主婦，經濟都要靠你爸，錢被扒了也不敢說。」

故事在耳邊播放了許多次，有天忽然醒悟，也許就是一次交換。充滿歧異的曖昧黃昏，諸神或魔輕輕抽走那個錢包，然後在母親的心上留下意志。後來她變賣嫁妝首飾，獨自處理好合約，成為有能力從社會上賺取的人類。「向人伸手要錢是很痛苦的。」她的聲音傳來。

走出那個充滿彩虹的市場，人行道上那些沒有鋪墊的攤販還零星地擺著。一只公雞形狀的瓷器高高站著，上頭是正中午的太陽。正當我臆測著什麼樣的人家裡需要這樣的擺飾？一位滿臉皺紋的伯伯走來，和同樣是伯伯的老闆討價還價，兩百五，兩百，一百五。五十元硬幣亮瑩瑩的，黏附著口袋深處的棉絮。

「歹勢，我今仔日錢無夠，明仔日閣來。」

太陽就這樣落入地平線，而明天，明天仍然會哐啷地掉下來。●

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