自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 現代詩

【自由副刊】 陳滅／離亂經

2025/05/28 05:30

◎陳滅◎陳滅

◎陳滅

（一）

澄空，微雲動，樹影亂

急風吹落了言語，小鳥墜

俄而氣清雨歇，足印土地

荷葉喚根，低念棹歌一遍

漫山遍野蟬鳴響徹，心間迴迴絃動

借風奏鳴，往雨島飄引

似碧空一片，眼波流動

觸不到的微聲句句勸歸去

書頁揭，星送別，吻相隨

街燈低照一段隱隱歷歷來時路

青春小鳥依近囑我要珍重

飛去吧帶著撿拾到的詩句

撒入時雨滋潤的島，呢喃語

（二）

雷變，風雲動，大廈斷

星墜一刻轟炸出燻煙濃、書頁碎

恍惚頹唐亂世，急步傾頹

枝折浮空，斜影亂，滿城驪歌低唱

邊關孤獸空求群，我心牽動寄語

借風奏鳴，往遠島飄引

見碧空一片，思緒流動

我父我師有話囑咐我遠去

列車醉、越界移、夢相追

汽笛悲鳴茫茫遙路去

舊居故友勸我要珍重

飛去吧帶著不知名的心緒

回望我父我師的島，無言語

（三）

空了斷，莫名段段浮情

憶記苦，謬寄予，欲關閉而無從控

人面依依照街巷在心裡亂哄出痛

群鳥結聚而紛紛叫

更甚是信念跌墜如樹枝斷

風無語，唯獨美景依舊，殘酷不變

一切路過的，銀河轉，不忍地燦耀

知有一天塵土覆蓋吾軀，獨留下一頁

無人讀的城市詩殘句

唯盼有樂譜記錄，讓詩班唱

讓灰鴿嗚嗚咕咕地仿叫

呼喚小友靠近來相和，俄而有雨

那麼就飛去吧帶著撿拾到的詩句

撒入時雨滋潤的島，碎無語

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應