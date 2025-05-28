【自由副刊】 陳滅／離亂經

◎陳滅

◎陳滅

．

（一）

．

澄空，微雲動，樹影亂

急風吹落了言語，小鳥墜

俄而氣清雨歇，足印土地

荷葉喚根，低念棹歌一遍

漫山遍野蟬鳴響徹，心間迴迴絃動

借風奏鳴，往雨島飄引

．

似碧空一片，眼波流動

觸不到的微聲句句勸歸去

書頁揭，星送別，吻相隨

街燈低照一段隱隱歷歷來時路

青春小鳥依近囑我要珍重

飛去吧帶著撿拾到的詩句

撒入時雨滋潤的島，呢喃語

．

（二）

．

雷變，風雲動，大廈斷

星墜一刻轟炸出燻煙濃、書頁碎

恍惚頹唐亂世，急步傾頹

枝折浮空，斜影亂，滿城驪歌低唱

邊關孤獸空求群，我心牽動寄語

借風奏鳴，往遠島飄引

．

見碧空一片，思緒流動

我父我師有話囑咐我遠去

列車醉、越界移、夢相追

汽笛悲鳴茫茫遙路去

舊居故友勸我要珍重

飛去吧帶著不知名的心緒

回望我父我師的島，無言語

．

（三）

．

空了斷，莫名段段浮情

憶記苦，謬寄予，欲關閉而無從控

人面依依照街巷在心裡亂哄出痛

群鳥結聚而紛紛叫

更甚是信念跌墜如樹枝斷

風無語，唯獨美景依舊，殘酷不變

．

一切路過的，銀河轉，不忍地燦耀

知有一天塵土覆蓋吾軀，獨留下一頁

無人讀的城市詩殘句

唯盼有樂譜記錄，讓詩班唱

讓灰鴿嗚嗚咕咕地仿叫

呼喚小友靠近來相和，俄而有雨

那麼就飛去吧帶著撿拾到的詩句

撒入時雨滋潤的島，碎無語

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法