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【自由副刊】 陳滅／離亂經
◎陳滅
◎陳滅
．
（一）
．
澄空，微雲動，樹影亂
急風吹落了言語，小鳥墜
俄而氣清雨歇，足印土地
荷葉喚根，低念棹歌一遍
漫山遍野蟬鳴響徹，心間迴迴絃動
借風奏鳴，往雨島飄引
．
似碧空一片，眼波流動
觸不到的微聲句句勸歸去
書頁揭，星送別，吻相隨
街燈低照一段隱隱歷歷來時路
青春小鳥依近囑我要珍重
飛去吧帶著撿拾到的詩句
撒入時雨滋潤的島，呢喃語
．
（二）
．
雷變，風雲動，大廈斷
星墜一刻轟炸出燻煙濃、書頁碎
恍惚頹唐亂世，急步傾頹
枝折浮空，斜影亂，滿城驪歌低唱
邊關孤獸空求群，我心牽動寄語
借風奏鳴，往遠島飄引
．
見碧空一片，思緒流動
我父我師有話囑咐我遠去
列車醉、越界移、夢相追
汽笛悲鳴茫茫遙路去
舊居故友勸我要珍重
飛去吧帶著不知名的心緒
回望我父我師的島，無言語
．
（三）
．
空了斷，莫名段段浮情
憶記苦，謬寄予，欲關閉而無從控
人面依依照街巷在心裡亂哄出痛
群鳥結聚而紛紛叫
更甚是信念跌墜如樹枝斷
風無語，唯獨美景依舊，殘酷不變
．
一切路過的，銀河轉，不忍地燦耀
知有一天塵土覆蓋吾軀，獨留下一頁
無人讀的城市詩殘句
唯盼有樂譜記錄，讓詩班唱
讓灰鴿嗚嗚咕咕地仿叫
呼喚小友靠近來相和，俄而有雨
那麼就飛去吧帶著撿拾到的詩句
撒入時雨滋潤的島，碎無語
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