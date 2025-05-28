【自由副刊】 朱沛／我不真的在

◎朱沛

◎朱沛

連假結束的週一，我沒睡好，也沒起床。睜眼，天已亮，我還留在床上。

茶在旁翻來翻去，我任他翻。反正我醒著，也不真的在。

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我不再堅持作息該是什麼樣子了。深夜不睡，就不勉強；白天昏沉，那晚點起床。若孩子已醒，看他想幹嘛隨他吧，我繼續躺，待他累了，我們再一起睡去。孩子睡熟，而我的身體能動了，便起身準備副食品，吃點東西，或只是發呆，等他醒。

我將自己與日子鬆開，像棉花，好讓我不會炸裂，波及到孩子。茶還太小了，他的混亂並非惡意，他需要我成為柔軟的容器，去接住，免得他直接落地，摔碎。

我也不會綁架我自己，在極限來臨前，我也會求救。凌晨四點，茶翻了快一小時，我起身去敲響主臥房門，叫先生去顧。

獨自在床上，是不可多得的休息時光，安靜，寶貴，卻沒用。我無法熟睡。

快睡著時，身體會自行牽掛父子，手指擅自點亮手機螢幕，一看時間，過了四小，寶寶可能想喝奶，又起身待命去了。躺在茶身旁，直到他睡熟，我的身體才真正放鬆，獲許陷入沉睡。

為什麼我的身體要這樣？

彷彿是流傳千古的母性意志凌駕於我，主宰我動物性的肉身，他要我為孕育而獻祭。

所以我給了又給，直到乾癟恍惚、半夢半醒。

深夜，極為憤怒的尖聲嘶吼劃破寂靜，四肢揮打、踢蹬床墊，一下又一下地撞擊耳膜，我將頭轉開，闔上雙眼，瞪著眼皮後面的一片黑。

臉皮與眉間繃緊，像在黑洞中被擠壓，心中某種極尖銳的東西猛地拔高，像針，刺穿。一條陰暗從破口流出。

我想著：

如果你不在了，是不是我就能活回來一點？

我可以為死去的你，哭得撕心裂肺，肝腸寸斷，淚水橫流幾十年，直到我也死去，與你一起入土，以顯示我對你永恆不朽的愛。

但對於活著的你，睜眼，便在我身上吸吮──這個每一秒都依靠吞食我血肉、精神、靈魂，才能茁壯的你。

我愛不下去。

陰暗滲入更深的地底，沒有留下痕跡。

但我知道，它確實來過。●

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