【自由副刊．愛讀書】 《孔洞裡的聲音》

《孔洞裡的聲音》

劉庭妤著，時報出版

劉庭妤著，時報出版

繼散文集《後少女時代》，身兼演奏者的劉庭妤（1994-）新作《孔洞裡的聲音》以木笛為主題──木笛即直笛，普及度之高，彷彿人人都能掌握，甚至可能遭到輕視或忽略──劉庭妤結合其擅長的音樂與書寫，串接七個短篇、兩個極短篇，以篇幅長短象徵全音孔和半音孔，演奏木笛的細節貫穿其中，篇末並附上關聯的經典曲目。小說改編自台北木笛合奏團成員的人生，開篇〈手指〉是天才樂手謝芳芳獨白，遙映〈惡魔之舞〉前後任首席起落，時間一視同仁；有夾在史料與家庭繁雜間的〈記憶管理員〉；〈聯絡簿上的學生日記〉記錄被霸凌者；牽起死亡與現實的〈哀傷的老姊與電話〉、〈死神與少女〉；封存過去的〈怪妹阿平〉、〈海邊的房子〉、〈孤獨星球〉。在職業演奏的窄門外，更多的是細瑣中生存的小人物，同易被忽略的木笛一樣，值得被細細看見。（旗魚黑輪）

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