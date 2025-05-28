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藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．生活停看聽】職場風光 退休當雲煙

2025/05/28 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／蕭福松

一位退休主管跟朋友抱怨，說他回到原單位，竟沒有人理他，有人問他要找誰？他回說：「我是以前這裡的主管。」問話的年輕人只一聲「喔」，低頭繼續打電腦。

老主管心裡很不是滋味，他以前可是這裡的主管，並且待了一、二十年，想當年部屬對他畢恭畢敬，哪像現在年輕人目無尊長、不懂禮貌。

他難得回原單位，竟沒人搭理他，這像話嗎？嘴裡不自覺地叨叨絮絮碎念起來。裡頭主管看到他，忙出來和他打招呼，他們交接時有打過照面。

老主管這時不禁擺起前輩架式，質問：「怎麼辦公室的位置都變了？」新主管尷尬地笑笑，回說：「是是，做了些小改變。」他正要提出指正，新主管說：「不好意思，我要去開會了。」一溜煙跑掉了。

大辦公室裡，所有眼睛都看向他，他很想罵：「看什麼？專心辦公。」但發現沒有一個他認識的，也沒有人認識他，他早已不屬於這裡，只好識趣地默默離開。

朋友聽完他的抱怨，大笑說：「都退休多久了？幹嘛還回原單位，不是自討沒趣嗎？」又說：「我們都是退休過氣的人，沒有人認識是當然的，就算認識，人家在上班，怎好意思去打擾人家？」退休主管說：「是沒錯啦！可是我對老單位有感情。」嘆了口氣，感慨道：「社會就是現實，人在人情在，一退休，啥都沒有了，頭銜、人脈、禮遇……」朋友勸慰說：「好漢不提當年勇，都退休了，還懷念那些東西幹嘛！別自尋苦惱了，照顧好身體，好好享受生活才重要。」

對曾擔任過主管或曾在職場上風光過的人來說，當失去舞台、鎂光燈、掌聲時，那番落寞心情，是外人難以想像的。畢竟曾經擁有的地位、頭銜、權勢，都代表個人的功成名就、豐功偉業，一旦退休光環消失了，就像被拔光羽毛的公雞一樣，只剩難堪。

有人視富貴如浮雲，有人很看重名聲地位，動機、成就目標的不同，造就各異其趣的芸芸眾生。然生命最大的樂趣，其實就在「體驗」，讓人在不同階段、不同領域，有著完全不同的經歷，也因為這樣一個歷程，讓人變得成熟，心變得柔軟，懂得謙虛、體諒、包容；有權勢的人更慎重權力的行使，無私不貪地為國為民奉獻。

誠然，每個人都有風光的過往，但既已過去就讓它過去，再多的眷戀不捨，只顯得難捨世俗名利。當後浪不斷推著前浪往前時，前浪就注定消失在沙灘上，人若有此認知，就不會因退休離開位子，再沒有人認識他、恭維他，就心生不快或產生失落感。

「榮枯事過都成夢，憂喜心忘便是禪」，世事如過眼雲煙，經歷過、體驗過足矣！如果「看不開、捨不得、放不下」，那就是自己跟自己過不去，執著了！

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