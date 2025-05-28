【家庭plus．一人一故事】一只輪迴的懷表

圖／陳佳蕙

文／呂政達

為了下個月我編的雜誌封面，突然想起富智，他在華陶窯拍攝一系列花瓣浮在水面上的照片。興來打電話給他，天知道我已有多久沒有跟這位高中同學聯絡，可以說是一種心電感應吧──接電話的是他的夫人，卻告訴我，他剛好被送去急診。

我嚇了一跳，怎會如此的巧合，為了一張封面照片，換來卻是在平行的時空內，老同學進入生死關頭的訊息。我突然想起心理學家榮格在「共時性」裡所說的「非因果性的平行」。

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榮格給共時性的定義是，在沒有因果關係下的「有意義的巧合」，因為如此的巧合，你甚至懷疑兩者存在某種因果關係。

榮格記錄過許多共時性的例子，有一個就跟我那通電話很像，你突然想起某個親人，這時候親人突然傳來訊息。如果這樣，有沒有想過，在平行的時間內，你的親人和所有認識的人發生什麼事，當你優閒地喝著下午茶，某位親人正發生了大劫數，你好奇著每個人如何度過相同的時間？當正在想起某人時，他恰好也想著你的機率有多高？

榮格告訴我們，當人的潛意識埋著過度擔心牽掛的事情，你愈是擔心，就愈常發生。譬如20年前，我在板橋開會那次，心裡老想著把兒子託給我媽媽和看護，會不會發生事情？整天一直想著，果然就接到媽媽的電話，著急的語氣說：「他跑不見了。」我趕緊搭上計程車回家，這種共時性是我日後噩夢的素材。但我們真能放下對兒女的擔心嗎？榮格說：「潛意識決定的事情，我們卻稱為命運。」

1980年的電影《似曾相識》裡，老婦人將懷表還給年輕的克里斯多夫李維，說：「回來我身邊。」那時刻克里斯多夫李維還沒有回到過去，和年輕時期的老婦人相戀，他還沒有將自己的懷表送給她。因果就在時間的接合點輪迴相遇，對年輕的克里斯多夫李維來說，老婦人似乎在哪裡見過，是上輩子的記憶嗎？我想起剛當人父的他跟我說的：「我跟我的小女兒好像在哪裡見過。」多麼有意義的巧合，巧合是隱姓埋名的神送來的禮物。

觀看這部電影都四十多年了，猶然不解，這只懷表從哪裡來的？一只輪迴的懷表如同親子關係，就是讓人神祕不解。

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