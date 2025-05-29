【藝術文化】2025台灣工藝季啟動 李遠：打造台灣工藝島 推向國際

參與台灣工藝季活動的單位合影留念，一起繪製出充滿活力與創意的「工藝漫遊地圖」。（工藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部所屬國立台灣工藝研究發展中心昨（28）日於台灣當代文化實驗場舉辦「工藝『漫活SLOHAS』—2025台灣工藝季」啟動記者會，宣告「台灣工藝季」將於6月1日至8月31日登場，活動串聯北、中、南、東與離島共38個展區，推出多樣展覽、市集、行旅與國際交流計畫，從地方出發，形塑全台工藝漫遊地圖。

文化部長李遠（左1）出席「2025台灣工藝季」記者會，隨後參觀工藝展區。（文化部提供）

文化部長李遠致詞時表示，今年不僅是工藝季，更是「台灣工藝年」。他指出，工藝季Logo彷彿是水也是路，也像是「台」字的抽象符號，代表台灣工藝從土地扎根、向國際擴散的文化動能。李遠說明：「工藝是台灣最重要的一項技藝，從中部的工藝廊帶出發，台灣終將成為一座工藝島。」李遠也分享他與已故父親的故事。年幼時生活清貧，但父親用巧手製作動物燈籠與刻花高蹺，讓他感受到工藝的溫暖與創造力。他感性地說：「雖然童年灰暗，但工藝讓我覺得從貧窮變得富裕。」如今他將父親遺留的雕刻拐杖贈與登山友人，延續那份「把喜歡的東西送給喜歡的人」的情感傳承。

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「2025台灣工藝季」策畫5大主題展區，展現台灣工藝創新與傳統共融的核心精神。（工藝中心提供）

工藝中心表示，本屆工藝季主軸為「漫活SLOHAS」，活動串聯北、中、南、東及離島各地的衛星展區，規畫5大主題展區，並串聯全台33個合作單位，總計38個展區參與，展現台灣工藝創新與傳統共融的核心精神。展覽涵蓋各族群與民俗宗教等傳統工藝，並融合現代創新元素，以當代美學、設計思維及社會趨勢為切入點，探索工藝的新價值。

文化部部長李遠（左4）、工藝中心主任陳殿禮（左5）昨日記者會後參觀一日亮點展區。（工藝中心提供）

此外，活動期間亦將推出「65工藝節」、工藝辦桌、特色市集、工藝行旅及國際論壇等精采內容，涵蓋多層次跨域體驗，現場也導入智慧導覽與數位集章機制，參與民眾可邊走邊玩、集章抽好禮，有機會帶回限量工藝品與活動周邊。

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