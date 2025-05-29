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【藝術文化】2026威尼斯雙年展「小調」旋律揚 延續柯沃理念

2025/05/29 05:30

第61屆威尼斯藝術雙年展主題公告記者會於5月27日在總部卡朱斯提尼安宮舉行，開場以一段柯沃生前錄製的短片做為宣示。（威尼斯雙年展基金會提供）第61屆威尼斯藝術雙年展主題公告記者會於5月27日在總部卡朱斯提尼安宮舉行，開場以一段柯沃生前錄製的短片做為宣示。（威尼斯雙年展基金會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕第61屆威尼斯國際藝術雙年展（La Biennale di Venezia）於5月27日，在威尼斯雙年展總部卡朱斯提尼安宮（Ca’Giustinian）召開記者會，正式公布2026年展覽主題為「In Minor Keys」（暫譯：「小調」）。本屆展覽由已故策展人科尤．柯沃（Koyo Kouoh）策畫，將於2026年5月9日至11月22日舉行，展場涵蓋綠園城堡（Giardini）、軍火庫（Arsenale）及威尼斯市內多個場所。威尼斯雙年展基金會表示，在柯沃家屬的全力支持下，將尊重並執行柯沃既定的策展理念與構想藍圖，完整呈現她最後的遺作。

科尤．柯沃生於喀麥隆、成長於蘇黎世，是一位橫跨非洲與歐洲文化的策展人。（© Mirjam Kluka、威尼斯雙年展基金會提供）科尤．柯沃生於喀麥隆、成長於蘇黎世，是一位橫跨非洲與歐洲文化的策展人。（© Mirjam Kluka、威尼斯雙年展基金會提供）

由柯沃親自命名的主題「In Minor Keys」，不僅呼應音樂語彙中「小調」的感性調性，也成為本屆展覽最重要的情緒軸線。她在策展論述中指出，「小調」不僅是一種音樂結構，更象徵著感知、回應與詩意的對話。這個主題意在拒絕過度炫目或宏大敘事的視覺壓迫，轉而聚焦柔和、隱微、帶有即興性的創作聲線，「小調如同一座座在政治與生態汪洋中自存的島嶼，藝術在其中成為慰藉與再生的所在。花園、天井、工作室與舞池等空間，被視為藝術家們共構的綠洲，於艱難時代中更顯真實而可貴。」

她亦強調，展覽關注的是聲音、感覺、視覺與身體之間的低頻連結，「藝術家是社會與心理狀態的詮釋者，也是新關係與可能性的催化劑。」

展覽團隊由柯沃生前邀集的成員，包括顧問Gabe Beckhurst Feijoo、Marie Helene Pereira、Rasha Salti、Siddhartha Mitter、Rory Tsapayi等人組成。完整參展名單、展場設計與參與國資訊，將於2026年2月25日公布。

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