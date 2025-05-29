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夢幻組合亞洲7月首演 哈德利希偕柏林愛樂巴洛克合奏團登台

2025/05/29 05:30

柏林愛樂巴洛克獨奏家合奏團以純淨音色與精湛技藝享譽樂壇。（MNA提供）柏林愛樂巴洛克獨奏家合奏團以純淨音色與精湛技藝享譽樂壇。（MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕連續2年訪台備受歡迎的小提琴家奧古斯汀．哈德利希（Augustin Hadelich），將於7月再登台，特別的是，這次他將攜手柏林愛樂巴洛克獨奏家合奏團（Berliner Barock Solisten），共同呈獻薩拉沙泰《卡門幻想曲》、莫札特第5號小提琴協奏曲與《哈夫納小夜曲》選段等華麗篇章。

小提琴家奧古斯汀．哈德利希將於7月再登台。（MNA提供）小提琴家奧古斯汀．哈德利希將於7月再登台。（MNA提供）

出生於義大利，父母是德國人，哈德利希於22歲（2006年）獲得美國印第安納波利斯國際小提琴比賽首獎；2016年獲生涯第一座葛萊美獎；2018年權威雜誌《音樂美國》評選他為年度最佳器樂演奏家，《紐約時報》評論他「光彩奪目，情感豐富」；多次邀請他共同演出的柏林愛樂則形容他是，「只用最純粹的音樂打動每一位聆聽者」。

在古典音樂的殿堂中，柏林愛樂向來是無可爭議的標竿。而由柏林愛樂精英團員於1995年組成的柏林愛樂巴洛克獨奏家合奏團，不僅繼承母團的卓越傳統，更以純淨音色與精湛技藝，甫於2024年獲德國重要古典音樂獎項「Opus Klassik」的「年度最佳室內樂團」大獎。柏林愛樂獨奏家合奏團團員將於7月6日結束與母團的日本巡演後，直接飛來台灣，與哈德利希首度在亞洲合作巡演。

7月10、12日在台北國家音樂廳；7月13日在台南文化中心演出，詳詢MNA牛耳藝術。

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