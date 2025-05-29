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【自由副刊】 賴俊儒／時差的魔法

2025/05/29 05:30

圖◎Kengyou Shu圖◎Kengyou Shu

◎賴俊儒 圖◎Kengyou Shu

從文學裡得到救贖的故事聽多了，被作者簽名拯救的，倒很少聽見。

身為一名錙銖必較的讀者，簽名書之於我最大的意義在於價格漂亮，又容易轉手，但長期追著作家簽書的M不一樣。M說，在她人生墜入無底深溝，幾乎要被壓力輾碎臟腑的那段日子，一本偶然得到的簽名書，像氧氣瓶，讓她多了幾次呼吸。

書是這樣來的，M在心儀的作家粉專隨手留下的一則留言，意外被作者本人看見。沒多久，M收到私訊詢問地址，作者寄來一本親簽版的新書。寄到那日恰是M的生日，她手指沿著扉頁上三個字的筆順走過一遍，那是親筆寫下的，M的名字。

作者大約沒想到，自己隨手簽下的幾個字，能讓一個人重新浮起來。

從前只把這故事當故事聽，直到自己人生也深陷泥濘，一心躺平等待腐爛時，隨手翻開擺在書堆上許久，卻始終未讀的一本橘皮書，是簽名版，書本扉頁上除了簽名還有一行銀色小字――可以恨，不可以混。

亮晃晃的一條銀色皮鞭隔空鞭笞過來，讓人警醒，立正、稍息，腳底起泡也得踽踽而行。即使仍止不住墜跌，卻有隻看不見的手，以奇妙的角度將你的心托住、按著――還是會疼，會受傷，卻不至於支離破碎。

買的時候沒想過，書寫意義往往不在當下抵達，有意也好，無心也罷，文字確實能在遙遠的未來裡開花。動畫《葬送的芙莉蓮》裡的大魔法使弗蘭梅，隨手設置的咒語，護著一株樹苗成為參天大樹，千年以後，在猶豫不決的弟子背上輕輕推了一把。

那是魔法，不僅是偶然，更多時候需要想像。

推書成癖的M隨時都在勸敗。她說簽名書就像防災避難包，要定時補充更替，以備來日大難。即使平日無災，光是讓書在架上排排站好，閱兵檢查，也是樂事一椿。

旁人說得輕鬆，可惜買書要有錢，最好還要有自己的房間。空間有限的情況下，要能在書架上落腳，簽名書自然比沒簽名的要有優先住權；勤勞（或曰佛心）一點的作家除了簽名另有短句，這樣的版本自然更高一級；而最珍貴的當然是限定專簽版，署名給某某讀者，這樣的書像開過光的織物，一筆一畫皆是金絲銀線，是專門度人的金針。

不少作家說過，簽書會既傷手腕又耗精神，當屬重度職業勞動，可是對I人讀者來說，當面簽書也是內耗。網路購書就像演唱會搶票，有中沒中，一翻兩瞪眼，現場排隊簽書則如見面追星，內心難免要上演天人交戰的小劇場，怕多說多錯，又怕過分熱情，嚇到作者。有次我在國際書展排簽書隊伍，面對長長人龍，工作人員頗有經驗，流水生產線那樣一絲不苟――來，拿起書，看這邊，先比讚，很好，比個手指愛心。當下以為自己有笑，回家看照片，才發現我僵著一張撲克臉，不像書迷，倒像討債集團上門，連愛心手勢都像在清點現鈔。

每年書展結束後都想著下次不幹了何必呢？但隔年還是乖乖打開網站，一筆一筆查找出席名單。都說文如其人，但讀書和見人，畢竟不同。

區別在哪裡呢？幾年前去看舞台劇，開演前，在洗手間前碰到該劇演員，她半截面紙沒塞好，從後口袋裡露出來，如牛仔褲頑皮吐舌頭。那齣戲的情節如今已忘得差不多了，只記得正式演出時，我的注意力始終離不開她的口袋。有人說寫作是操偶，是面具，但對我來說，簽名書就像那半截面紙，是表演與現實的縫隙，在舞台上標記出真人的氣味。同一個句子，手寫筆跡看起來硬是比印刷體要高出兩個明度，那是作者的指紋，允許偏斜與任性，隨手的鬼畫符也好，只簽貓貓貓貓貓貓貓也好，往往都是簽名愈怪，讀者愈愛。

另一次印象深刻的簽書會也在國際書展。年輕小說家出了第一本散文集，輪到我時，他在扉頁簽下――如果是欣美爾（注）的話，一定也會這麼簽名的。

那字是真醜。

歪斜的兩行字在潔白紙頁上，如殘花，如壁癌。拿到書的當下內心忍不住吐嘈――如果是欣美爾的話，一定會把字練得無比完美的。但過了一陣子再打開，不知為何愈看愈喜歡，殘花殘得媚態萬千，壁癌也化成了銀漆粉雪。

我想那是時差的魔法，也是最不講道理的，粉絲的魔法。●

注：動畫《葬送的芙莉蓮》中的角色，台版翻譯為欣梅爾，此處依作者實際簽書用字。

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