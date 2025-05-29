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【自由副刊】 陳繁齊／隱喻

2025/05/29 05:30

◎陳繁齊◎陳繁齊

◎陳繁齊

晨間無端下起了大雨，醒來時昨日大敞的窗台已經濺進不少雨水，偶然想起忘記何時開始在新聞上看到的斗大字眼：極端氣候正在來臨。極端。不是「糟糕」或者「誇張」，而是一種彷彿更為客觀與具有科學性的字眼。但是生疏。宛如一部災難電影的片頭，某部設備上亮起了紅字，一串英文裡最終也只看清楚「warning」。在某一年察覺到自己喜歡看災難片，從鄰近出生年的《火山爆發》，自幼就忘不了那個在隧道的列車上跳躍失敗，像是傳真般沒入岩漿的男演員（儘管長大後知道那並不切實）；一直到近年喜愛的《鐵線蟲入侵》，看著韓國演員發狂似地奔進池塘裡溺斃。令我著迷的並不是英雄式的救援或解決問題的方式，而是對於末日的敘述，或是我們將如何而死。那些想像有點暴力，但尚且直率，畢竟死亡在日常被避而不談，卻在電影裡像是張大地毯般的被所有人信仰一樣地踩過。

那些或許尚未發生的災難。這麼說起來，九二一地震雖然是我這輩的童年共同記憶，我卻沒什麼實際的印象――只記得是個忽然停電的日子，父親和我們說先不要睡，我和哥哥就一人提著手電筒，另一人撥著祖母家茶几底下的《老夫子》，摸黑把漫畫看完了。甚至想不起來頭頂上的電燈何時才又如白日一樣亮起。直到隔天打開電視，看見一幀幀新聞畫面，黑暗才在生命中正式成為死亡的隱喻。即便童年裡一切都是稀缺的，卻仍然感覺安穩，就算沒有讓人心跳發麻的手機警報，沒有通達的網路能夠第一時間打開論壇或聊天室，找到某一群突然彷彿與自己有關的陌生人。二十多年後的今日，打開社群軟體宛如一場災難嘉年華，一個地區若是災情慘重，便會有數至百則不同角度的貼文在河道上流竄，好像看著同一場事故但不同支的行車紀錄器，看過了第一次發生，內心就在之後的每一部影片裡默默預數著。甚至有一絲絲等候的意味。像是觀覽一場數位馬戲團，等待著失誤的那一刻。接近傷害與死亡的時刻。想起前些日子在校園講座上，問高中同學們對於生死的記憶，竟有如數回答前幾日甫發生的大地震。「走出房間發現客廳櫃子上的東西全翻倒打破了，像夢一樣。」二十多年後，稀缺的只剩下真實嗎？

也是在某一日，大疫已然撫平的一年多之後，才偶然看見被譽為預言的《全境擴散》編劇在訪談中表示，對於2011年寫的劇本切中未來一事其實感覺不太好。那使我又有點困惑起來，彷彿我們只需要死亡的預言，但不需要預言的死亡。原來電影裡那張死亡的地毯是乾淨且神聖的，世界扣下扳機射向人類的子彈終究是一顆空包彈，有火光有聲響，還有一些些耳鳴。而我們仍然害怕著耳鳴成為真實的聲音。●

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