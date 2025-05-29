【自由副刊】 陳育律／北方時間

◎陳育律

◎陳育律

友人交往俄羅斯血統的波蘭女孩，他說終於見識到斯拉夫人身上不耐曬的除了肌膚，還有頭髮。

頭髮褪色不只是紫外線的惡戲，背後真正的操刀者或許是時間。「夏季偏淺，接近金色；冬日轉深，回到初生的褐色；隨著年紀漸長，還會愈來愈淺！」波蘭女孩如是說。

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時間公平得近乎偏執，日光不過是他的手底下扮演必要之惡。窗邊的幾冊書，曾經翠綠或紅豔，如今是同一種不情不願的鵝黃色。周身可見之物如此，以身為器收藏的一切亦如此。

聊起日本的共同朋友，他說前些日子回學校，驚覺生協賣的紙盒裝咖啡牛奶縮水了，味道也變了。下意識地捲動舌尖，試圖從腦海翻出一些香氣回味，卻發現貯存在記憶裡的味道日復一日無聲消磨，終於一點不剩了。儘管那曾是，聽不懂講台上大半日文課程那段時期，驅使自己往教學大樓方向前進的動力。

想起楊佳嫻〈信物〉：「你喜歡的老歌手／磨得更老，我們一直沒有／一起去過的港灣／被填得更小」

回到斯拉夫人的話題。波蘭女孩說：「所以很早就要開始保養了！」應對歐陸乾冷的保養品、清潔的技巧、吹頭髮的細節不過是基本，攝取足量蛋白質及營養成分更是每日功課。稍有偷懶，不到一個星期就看得出來。

吃完消夜回到家，想起話題瑣碎的一頓飯，抓了抓貌似堅韌的頭髮，撐著眼皮決心記下一段。與時間為敵終究徒勞，但是值得。●

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