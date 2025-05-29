【家庭plus．說故事時間到囉】花謝花開都是日常

圖／達志影像

文／黃文綺

「春天後母面」的俗諺真不假，天氣反覆也帶起了流感，眼看著大家都到各處賞花，跟不上的該怎麼辦呢？四季如春的寶島，從不讓人失望，某日與朋友相約中正紀念堂，本以為櫻花、梅花早就都謝了，未料出捷運轉個彎，沒幾步路，突然看見前方一大棵盛開的樹，走近發現原來在池邊的一處小坡上，有三株花旗木，開滿粉與桃紅相間的花，遠望像是一大棵樹呢！

那天除了拿出相機收集美景，也就著樹下的大石坐了一會，享受難得的優閒午后，感受陽光穿透樹枝灑在身上的溫暖，以及春風裡似有若無的花香。那短暫的片刻，滋潤著身與心，撰文的此刻滿是愉悅感。

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想起市川里美的《玫瑰花開了》（小牛津），蘿拉感冒了一個星期，躺在床上沒法出門的日子，真是太無聊了，直到有力氣拉開窗簾，驚喜地看見窗外盛開的玫塊花，然後要去打橋牌的阿姨、去音樂演奏的羅傑、去茶會的好朋友們……大家都被玫瑰吸引了停下腳步，問候邀約她，接著一朵朵玫瑰，彷彿代替蘿拉參加各種聚會。

陷入睡夢中的她，暢遊在充滿音樂、香氣的茶會中，直到窗外的聲音讓她驚醒，發現滿樹的玫瑰被鄰居的大黃牛啃壞了。望著花欉中僅剩的一朵玫瑰，沮喪的蘿拉看著看著，拿起畫筆將玫瑰盛開的身影，保留在畫裡。

近年台灣各地增加許多櫻花、梅花、風鈴木等旅遊、攝影的新景點，網路快速傳遞，即便來不及看到繁花盛開的當下，也能透過他人的照片分享，欣賞美好的景緻。

追尋美好事物，是人類的本能，群花綻放特別引人，但《我家附近的野花》（小天下），擅長細膩筆觸描繪植物的陳麗雅，透過故事中母女互動對話，卻讓我開始時時留意生活中，每日走過的巷弄水溝、牆角夾縫，許多不起眼處出現的小驚豔，一如蘿拉用畫筆保存下玫瑰花開的美好感受，無法遠行追花的日子，原來也可以用自己的雙眼觀察，用畫筆記錄下那些周遭容易忽略的小花草，再進一步了解似不起眼的野花，也有其獨特之處。

《彩虹花》（小魯）的故事，和上述繪本的相異處，在於作者創造出雪地裡開出一朵獨一無二的彩虹花，它開在融雪後的春初，慢慢長大，有6片如彩虹般美麗耀眼的花瓣，雖然沒有人群因它而聚，但在春去秋來的日子裡，它為需要渡過大水窪的小螞蟻獻出橙色花瓣、為沒有合適衣裳赴宴會的蜥蜴送出紅花瓣、為被太陽曬暈的老鼠送上藍花瓣扇子……於是入冬後的寒風吹走最後一片花瓣，它的枝也折斷，雪再度掩蓋大地，猜猜彩虹最後會用什麼方式再現呢？花謝花開都是日常！

（作者為資深故事媽媽、〈好哇！就來玩吧 podcast〉節目主持人）

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