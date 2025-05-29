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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活停看聽】收冬被 預約溫暖

2025/05/29 05:30

收冬被 預約溫暖收冬被 預約溫暖

文／菁

秋的冷冽，冬的寒凍，在外奔波一天，終於能將自己捲曲在鬆軟的冬被中。冰冷的手腳，在溫暖中得到的解放。在冬被製造的南方國度，與被外形成兩個世界。

在被子外頭，我們需要挺過辦公室的低氣壓、不相關人的白眼、家中滾動式的突發小意外，經歷了也許是風、也許是雨、也許是冷；而這些最後都會在暗黑帝王親臨後，得以在冬被的包覆之下，暫時的隔絕、暫時的安全，也暫時的溫暖。

摯愛的冬被，在給予無數的溫暖夜晚後，終於伴我來到春暖花開的季節。隨著節氣轉換，溫度攀升，冬被終於又完成了階段性任務。一般在清明節後，「收冬被」是家中的重要活動。

大清早，被套在洗衣機中滾滾洗滌。同時間等待太陽大鳴大放，將厚重的冬被與被套披掛，盼望著經歷強烈的紫外線後，冬被能夠確實消毒殺菌，並且散發出因太陽淬煉，飄出獨特酥麻的日光香氣 。

想想這曬冬被的動作，竟跟人生境遇有些許雷同。好像不經過水火的洗鍊，就不會迎來冬日的庇護。不怕夏的熱、不怕冬的寒，因為有準備，就能有一個安全溫暖的時刻。曬了冬被、收了冬被，等的是明年的溫暖。

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