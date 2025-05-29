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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活停看聽】菜粽 南部特有

2025/05/29 05:30

圖片提供／達志影像圖片提供／達志影像

文／阿珍

一般人都知道北部粽與南部粽有很大的不同，北部粽大多數是先將長糯米和餡料炒熟後，放進黃褐色的桂竹葉中，包裹成長圓形，再隔水蒸熟，因而米粒分明，而且口感比較Q彈。

南部粽則是把生圓糯米先泡水，再與餡料一起包進墨綠色的麻竹葉裡，在水中煮熟，口感則是比較偏軟Q，因此南部人覺得北部粽好像是包粽葉的油飯，北部人覺得南部粽太軟爛。

然而，「花生粽」是南部特有的粽子。在清朝時期，台南五條港的碼頭工人，因為吃不起餡料豐富的肉粽，但又想吃粽子，於是就有人使用糯米和花生做成簡單的「花生粽」，「花生粽」成了南部勞工裹腹的食物，因為它提供工人足夠的熱量，使工人有力氣從事勞力的工作。

「花生粽」又稱為「菜粽」，所謂「菜粽」，是指「素粽」的台語發音，並不是指裡面包著「蔬菜」的粽子。後來，這種物美價廉「花生菜粽」成了南部基層民眾的拜拜的「素祭品」，也成了廟宇拜神後分給信徒的祭品，主要是因為「花生菜粽」很便宜，不像一般的肉粽那麼貴。「花生菜粽」因而成了南部民眾的重要飲食文化特色。

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