【藝術文化】故宮南院「江戶浮世之美」珍品輪番上陣 穿越時空賞玩東京市井百態

故宮南院「江戶浮世之美」特展昨天開幕，故宮院長蕭宗煌（右4）、日本台灣交流協會代表片山和之（右3）及嘉義縣長翁章梁（左4）等人一起剪綵。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕國立故宮博物院南部院區「江戶浮世之美」特展昨（29）日開展，為呈現江戶浮世之美，除故宮典藏68件文物，更向國內外借展含蓋屏風、手卷、版畫、繪本等多種形制的浮世繪精品150組件，展出共218組件，透過4個單元「川流豐華」、「城市時光」、「旅遊樂趣」及「跨界交流」，呈現江戶時期東京的風貌，並展出多位知名繪師作品，引領觀眾穿越時空，進行一趟日本江戶時期的東京之旅。

被日本列為「重要文化財」的〈江戶名所圖屏風〉，展開近1,000公分，展演著17世紀江戶市井百態的豐富細節。（故宮南院提供）

故宮院長蕭宗煌、日本台灣交流協會代表片山和之、嘉義縣長翁章梁及國內外各借展單位東京富士美術館、出光美術館、早稻田大學坪內博士紀念演劇博物館、足立區立鄉土博物館、和泉市久保惣記念美術館、東京都立中央圖書館、國立歷史民俗博物館、國立台灣歷史博物館等館長揭開序幕。

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蕭宗煌表示，此展覽是故宮百年、南院十年重要國際交流，江戶時期市民階層是活絡城市文化與創意的主力，尤以浮世繪扮演重要角色，展覽呈現東京風貌及其在東亞藝術圈的重要角色，感謝國內外借展單位的協助與支持。

策展人故宮南院副研究員朱龍興說，17世紀江戶的作品「江戶名所圖屏風」展開近1,000公分，展演市井百態的豐富細節，是世界僅存3件肉筆繪中時代最早的珍品，被日本列為「重要文化財」，限期展至6月15日；搭配端午節、暑假、七夕、鬼月等時節，特展安排驅邪祈願、親子同樂、妖怪傳說等主題，每月有新展件現身。

策展人故宮南院助理研究員王健宇表示，本次展出歌川廣重〈東海道五十三次〉隸書版及保永堂版，隸書版是故宮南院典藏，描繪多幅富士山、渡河場景、夜宿宿場、神社鳥居，呈現參拜裝扮、風箏及祇園祭等特色，勾勒江戶時代獨特的旅遊風尚。

故宮南院表示，珍貴展件如歌川豐國〈劇場圖〉等作品，揭開江戶歌舞伎劇院的神秘面紗，葛飾北齋〈神奈川沖浪裏〉及〈富嶽三十六景 山下白雨〉更是必看，作品依時序輪番上陣，展期至8月31日。

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