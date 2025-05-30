【藝術文化】《陳剩的歌仔戲人生》紀錄片首映 緬懷一代藝師風華

紀錄片團隊遠赴新加坡追尋陳剩早年巡演足跡，發現多張黑膠唱片留存至今。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕為記錄並傳承台灣重要歌仔戲藝師的生命歷程，國立傳統藝術中心於昨（29）日在台灣戲曲中心3樓小舞台舉行《粹藝現風華—藝師陳剩的歌仔戲人生》紀錄片首映發表會。該片自2023年起籌拍，歷時近1年完成。未料影片剪輯完畢後1個月，陳剩藝師便驟然辭世，享耆壽92歲，未能親眼見證紀錄片問世，令人婉惜。昨日發表會現場，人間國寶藝師廖瓊枝亦出席致意，感性表示：「希望大家珍惜台灣長出的歌仔戲。」

現場展出2套陳剩珍藏戲服，並準備紀念卡片，供觀眾留言緬懷。（記者董柏廷攝）

本片收錄陳剩藝師的珍貴訪談、演出與經典重現，包括她親著戲服演出最愛劇目《三藏出世》，並為觀世音菩薩親自配音，保留了藝師最後的身影。藝師許亞芬、學者林鶴宜、蔡欣欣及陳剩的兒子許坤生等人，也一同分享了與陳剩的點滴回憶。陳剩長年活躍於歌仔戲的內外台、廣播與唱片領域，擅演正古路戲，唱念做打皆精，尤重古冊戲保存與教學傳承。1994年榮獲教育部民族藝術薪傳獎；2008年登錄為台北市無形文化資產歌仔戲保存者，並致力培育後進，即使高齡九旬仍持續教學與演出，展現不懈精神。

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人間國寶藝師廖瓊枝（手持麥克風者）昨日出席陳剩紀錄片首映發表會致意。（記者董柏廷攝）

紀錄片團隊更特別遠赴新加坡追尋其早年巡演足跡，並發現多張黑膠唱片留存至今，見證其當年風采。發表會現場展出從新加坡帶回的黑膠唱片與兩套陳剩珍藏戲服，並準備紀念卡片，供觀眾留言緬懷。

《粹藝現風華—藝師陳剩的歌仔戲人生》將自6月5日起於四季線上OTT平台播映，6月底將推出典藏禮盒於傳藝中心官網限量販售。

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