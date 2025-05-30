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【藝術文化】跨越感官實踐共融 「聾人藝術節」6月登場

2025/05/30 05:30

《SINGNET》探索網絡社群媒體、即時訊息、字幕等數位媒介，使聾人擁有更多的主導話語權。（蔡耀徵攝，大可創藝提供）《SINGNET》探索網絡社群媒體、即時訊息、字幕等數位媒介，使聾人擁有更多的主導話語權。（蔡耀徵攝，大可創藝提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕長年致力「聽障藝術創作」的大可創藝，將於6月21至22日在桃園展演中心舉行「親愛的月光聾人藝術節」，是台灣首個以聾人文化為核心，以共融為主題的藝術節，透過舞台表演、論壇與互動活動，邀請觀眾跨越語言與感官的邊界，體驗多元藝術可能。

《Feel Together：百合》由聾人與ADHD聽人共同演出。（林育全攝，大可創藝提供）《Feel Together：百合》由聾人與ADHD聽人共同演出。（林育全攝，大可創藝提供）

藝術節聚焦「跨越感官界線、擁抱多元感知」主題，策畫3部短篇演出、2場深度論壇與2場互動工作坊，推動聾人藝術者美學表現，並創造聽人與非聽人觀眾共同參與的平台。

本屆藝術節推出的3部短篇作品各具特色，其中，《沉默的世界》由林靖嵐創作，以舞蹈與手語重建一座集體失聰的小鎮，居民展開無聲革命，融合無聲抗議與肢體劇場語彙。《Feel Together：百合》則由王珩與林靖嵐共同創作，兩位分別為ADHD聽人與聾人演出者，透過身體語言交織記憶、認同與文化，展開無語的情感共振。《SINGNET》由潘思廷發表，以網絡社群作為展演場域，討論聾人如何於數位環境中獲得語言主體性，藉由肢體劇場重新定義連結與溝通的方式。

大可創藝自4年前啟動「聽障共創計畫」，持續投入聾人表演人才的培訓與創作扶植，強調手語、肢體與共感等非語言形式，亦能成為舞台上與聲音等量齊觀的藝術語言。2023年起，團隊與桃園展演中心攜手推動「藝術共融—聾人藝術創作與推廣計畫」，推出原創匯演《聚．众》，並與狂夢藝術合作藝文手語導覽及演出實驗作品《Feel Together：百合》等。

「親愛的月光聾人藝術節」不僅是聾人藝術者創作與交流的舞台，也象徵著台灣共融藝術實踐的新進展。除演出外，藝術節亦推出2場不分語言與舞蹈經驗的體驗工作坊，鼓勵大眾參與，透過身體與情感感知彼此，體驗跳脫傳統聽覺主導之下的藝術接收方式。活動詳詢大可創藝臉書。

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