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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 徐鉦儒／大街

2025/05/30 05:30

◎徐鉦儒◎徐鉦儒

◎徐鉦儒

黃昏，一個男人遛著狗走過從小生長到大的大街，他小學上課的路線有一半和這條大街重疊，大街即是他的世界，在他念大學離開小鎮前都是這麼認為。

念完大學後，為了能趕緊把學貸還清，他選擇了回小鎮工作，但小鎮已經不再是他的世界了，小鎮僅不過是他曾經去過的無數地方的其中一個。有幾個晚上，他會為這件事情感到難過。曾經讓他感到新鮮的超市、速食店或牛排館，如今就如同在其他地方重複出現的令他感到無趣，而那些曾經存在小巷子內的書店、米店或者理髮店卻全部消失了。人是要往前看的，人們總是這麼說著，但是當他們感到世界消逝的那個時候卻又總是後悔。

男人遛狗的最後習慣走到山坡上大街的盡頭；當他回頭望去華燈初上，大街一片霓虹景象時，他會感到自己的渺小，好像他就是那些霓虹的其中一個。總是在這個時候，他會生出一種感覺，好像他從來沒離開小鎮，等到他沿著原路走回去時，一切都會變得跟以前一樣；在那個時候，這個小鎮就是他的世界，世界就只是這條大街。●

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