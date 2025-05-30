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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．食物戀】爸味豆沙粽

2025/05/30 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／藍田

「媽，這個豆沙粽裡面的米沒蒸熟啦，吃起來硬硬的，妳是不是算錯時間了？」我吐出一口半生不熟的米飯。「怎麼可能，我蒸的時間已經比肉粽還久，肉粽都熟透了，它竟然敢裝不熟？」這是某一年端午節，嗜吃甜食的爸爸好說歹說要求媽媽包一掛豆沙甜粽解饞，結果出師不利，粽子夾生，媽媽氣極了，這讓手藝極佳又愛面子的母親臉上無光，她決定再也不包豆沙粽。

爸爸懷念老家奶奶的豆沙甜粽，想方設法要我們也嘗嘗他做夢都想吃的粽子，可是媽媽一出手就破功，於是要爸爸自己想辦法。豆沙甜粽在爸爸屢做屢敗，再試再敗，失敗了無數次後，終於摸索出成功做法，江湖中傳聞已久的豆沙粽子搶占我家餐桌，最後還搖身一變，成為年夜飯的最佳甜點。

爸爸首先將紅豆浸水泡軟，放在電鍋蒸熟，再倒入調理機打成泥，用紗布過濾留下去水的豆沙，在鍋內放點油小火慢慢翻炒、徐徐加入砂糖，炒成甜甜的紅豆餡，放涼後搓成一顆顆乒乓球大小的豆沙丸子，接著放進冷凍庫冷凍成形。

泡好的糯米先在爐子上煮成半熟才開始包，粽葉包裹的時候不能太緊，米粒擠入豆沙裡會夾生蒸不透。蒸熟的豆沙粽放涼吃最是美味，一口咬下糯口軟Q的米粒，配上香甜綿密的紅豆沙，果真齒頰留香。離家將近40年，爸爸成功複製了思念的味道。

過年前幾天，爸爸都要包上奶奶的豆沙粽，他說：「吃了我的豆沙粽，會甜甜蜜蜜幸福快樂一整年。」多麼吉祥的粽子呀！豆沙粽單吃就很好吃，妹妹喜歡加上一匙桂花釀，爸爸要再淋上少許黑糖漿，這道飯後甜點將每個人的心蜜得甜滋滋、喜洋洋的。

帶一些豆沙粽與同事分享，連不愛甜食的大男生也拜倒在爸爸的粽葉之下，紛紛請纓詢問製作方法，說是要抄回家請自家媽媽、老婆如法炮製。這漂洋過海而來的奶奶粽，成功擄獲每個人的心房。

爸爸走後，好多年沒有這道甜點了。有一年妹妹問：「姊，妳還記得奶奶的豆沙粽怎麼包嗎？」我尋著腦中記憶，仿著爸爸的手法，慢慢包出有模有樣的粽子。蒸籠一掀開，白煙裊裊升起，稍稍放涼拆了一顆給妹妹嘗，我自己也迫不及待吃了一口，我們四目相對，眼前泛起一股霧氣，這是爸爸的味道呀！

爸爸的忌日，桌上擺著媽媽的蛋黃栗子五花肉粽，還有他愛吃的奶奶味豆沙粽，再加上一碗酒釀雞蛋芝麻湯圓，我在心裡對他說：「爸爸，你的豆沙甜粽我學會了，想吃，女兒包給你吃。」於是，我也有了專屬於爸爸味的粽子了。

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