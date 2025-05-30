【家庭plus．微幸福案內】更新自我紀錄 樂趣無窮

在神奈川的江之島攀爬一天，創了一天兩萬3千步以及階梯數紀錄。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

日本最近米價不斷創新高，超市到處可見5公斤5千日圓以上的米。1公斤超過1千日圓，比許多外國進口豬肉或雞肉還貴，真是進入「何不食肉糜」的時代了。

現代生活每天都會聽到許多紀錄性的事，尤其氣候變遷，最近日本蔚為話題的是九州居然比沖繩及鹿兒島的奄美早了兩週進入梅雨季節，也是新紀錄。紀錄真的很容易被更新，尤其只要加上特別觀點與條件，日本最近對於當紅的職棒選手大谷翔平，每天都有他創紀錄的說法，例如5月16日快速累積15轟並列聯盟最多紀錄、有希望挑戰他自己的50轟夢幻紀錄等等！

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雖然不愛以數字來表現自己，但覺得生活中有些創新的自我紀錄也很開心，例如去吃黑毛和牛涮鍋，破紀錄地吃了8盤肉及數盤蔬菜等，雖然每盤肉的重量，隨當天廚房做法很不同，說破紀錄有點自嗨；或去江之島翻爬了整個島，一天走了兩萬3千步外加階梯數，也都更新自我紀錄等等！許多朋友則是馬拉松或百米跑步更新自我紀錄，抑或遊戲得分創自我最高紀錄，更新紀錄是刺激進步的原動力。

最近關於美食的紀錄非常多，像有人號稱「自我紀錄更新中」，不斷去探訪好店且研究各店擅長的料理，讓自己不斷吃到最美味的餐飲，因為工作與美食探訪是人生兩大興趣，搞不清是為了享受美食而工作，還是為了工作而享受美食，幸福無比，找到新的好店，就是更新自我紀錄而幸福無比！

雖然不是什麼歷史紀錄，但更新自我紀錄總有點成就感。最近我沒有太多紀錄更新可自傲，正在努力閱讀中，期盼自己讀書量還有更新紀錄的可能。但能確定的是自己的年齡紀錄每年都會自動老實地更新，最近愈來愈能享受長歲的樂趣，尤其日本都是高齡者去投票，許多福利專屬於高齡者，因此很期待年齡紀錄更新，而能早日享受許多福利，如搭免費公車四處探訪，這樣自由度也能更新紀錄吧！

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