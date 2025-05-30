【家庭plus．生活停看聽】科技救不了健忘

科技救不了健忘

文／周家守

前陣子終於把大門換成電子鎖，徹底解決我們夫妻健忘的問題。

我們家的鑰匙常會出現在奇怪的地方，插在機車上忘了拔、插在大門上忘了拔、放在公司忘了帶回家，就是不曾好好出現在鑰匙箱。更別說有時晚上連門都沒鎖，全家就睡了……要不是住家附近治安算好，恐怕全部家當早就被搬光。

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於是我們狠下心買了高科技電子智慧鎖，可以設密碼、認指紋、臉孔偵測，從此再也不必為了鑰匙而煩惱。出門不用帶鑰匙，關上門自動上鎖；回家不必找鑰匙，露個臉會自動開門。這錢花得真值得！

那天我下班回家帶著愉悅的心情，停好車要步入大門時，我才又體會「健忘」的可怕。看著半掩的門才發現，我居然連門都忘了關。天啊！科技再進步也不能解決我「健忘」的問題啊！

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